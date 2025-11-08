МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо объяснил, почему Георгий Судаков играл на позиции левого вингера в матче Лиги чемпионов против «Байера» (0:1).

«Судаков не находил пространства в центральной зоне в матче против «Витории», постоянно уходил влево, хотя мы не просили его это делать, поэтому против «Байера» он начинает именно на этой позиции.

Мы заметили, что когда он находится в центре, он не может найти решение и часто уходит на фланг. Поэтому для этой игры я принял решение дать ему больше свободы слева, где он может более эффективно взаимодействовать с командой и использовать свои сильные стороны. Главное – чтобы он оставался вовлеченным в игру и мог создавать моменты для команды», – сказал тренер.