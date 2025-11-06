Гауфф не сумела. Как выглядит итоговая таблица группы Штеффи Граф
В полуфинал Итогового турнира из этого квартета вышли Арина Соболенко и Джессика Пегула
6 ноября состоялись матчи третьего тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.
Джессика Пегула и Арина Соболенко переиграли Жасмин Паолини и Коко Гауфф соответственно в двух сетах.
Соболенко заняла итоговое первое место с тремя победами, Пегула с двумя очками расположилась на второй позиции. Арина и Джессика прошли в плей-офф WTA Finals.
Гауфф в итоге стала третьей с одним набранным баллом, а Жасмин покинула WTA Finals с тремя поражениями.
Соболенко в полуфинале Итогового турнира сыграет против Аманды Анисимовой, а Пегула поборется против Елены Рыбакиной.
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф
Первый тур. 2 ноября
- 16:00. Арина Соболенко – Жасмин Паолини – 6:3, 6:1
- 17:30. Коко Гауфф – Джессика Пегула – 3:6, 7:6 (7:4), 2:6
Второй тур. 4 ноября
- 16:00 Коко Гауфф – Жасмин Паолини – 6:3, 6:2
- 17:30. Арина Соболенко – Джессика Пегула – 6:4, 2:6, 6:3
Третий тур. 3 ноября
- 16:00. Джессика Пегула – Жасмин Паолини – 6:2, 6:3
- 17:30. Арина Соболенко – Коко Гауфф – 7:6 (7:5), 6:2
Итоговая таблица группы Штеффи Граф
|Теннисистка
|Соболенко
|Гауфф
|Пегула
|Паолини
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Соболенко (1)
|-
|7:6 (7:5), 6:2
|6:4, 2:6, 6:3
|6:3, 6:1
|3-0
|6/39
|Гауфф (3)
|6:7 (5:7), 2:6
|-
|3:6, 7:6 (7:4), 2:6
|6:3, 6:2
|1-2
|3/32
|Пегула (5)
|4:6, 6:2, 3:6
|6:3, 6:7 (4:7), 6:2
|-
|6:2, 6:3
|2-1
|5/43
|Паолини (8)
|3:6, 1:6
|3:6, 2:6
|2:6, 3:6
|-
|0-3
|0/14
