Гауфф не сумела. Как выглядит итоговая таблица группы Штеффи Граф

6 ноября состоялись матчи третьего тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.

Джессика Пегула и Арина Соболенко переиграли Жасмин Паолини и Коко Гауфф соответственно в двух сетах.

Соболенко заняла итоговое первое место с тремя победами, Пегула с двумя очками расположилась на второй позиции. Арина и Джессика прошли в плей-офф WTA Finals.

Гауфф в итоге стала третьей с одним набранным баллом, а Жасмин покинула WTA Finals с тремя поражениями.

Соболенко в полуфинале Итогового турнира сыграет против Аманды Анисимовой, а Пегула поборется против Елены Рыбакиной.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

Первый тур. 2 ноября

16:00. Арина Соболенко – Жасмин Паолини – 6:3, 6:1

– Жасмин Паолини – 6:3, 6:1 17:30. Коко Гауфф – Джессика Пегула – 3:6, 7:6 (7:4), 2:6

Второй тур. 4 ноября

16:00 Коко Гауфф – Жасмин Паолини – 6:3, 6:2

– Жасмин Паолини – 6:3, 6:2 17:30. Арина Соболенко – Джессика Пегула – 6:4, 2:6, 6:3

Третий тур. 3 ноября

16:00. Джессика Пегула – Жасмин Паолини – 6:2, 6:3

– Жасмин Паолини – 6:2, 6:3 17:30. Арина Соболенко – Коко Гауфф – 7:6 (7:5), 6:2

Итоговая таблица группы Штеффи Граф