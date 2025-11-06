Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гауфф не сумела. Как выглядит итоговая таблица группы Штеффи Граф
WTA
Гауфф не сумела. Как выглядит итоговая таблица группы Штеффи Граф

В полуфинал Итогового турнира из этого квартета вышли Арина Соболенко и Джессика Пегула

Гауфф не сумела. Как выглядит итоговая таблица группы Штеффи Граф
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

6 ноября состоялись матчи третьего тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.

Джессика Пегула и Арина Соболенко переиграли Жасмин Паолини и Коко Гауфф соответственно в двух сетах.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Соболенко заняла итоговое первое место с тремя победами, Пегула с двумя очками расположилась на второй позиции. Арина и Джессика прошли в плей-офф WTA Finals.

Гауфф в итоге стала третьей с одним набранным баллом, а Жасмин покинула WTA Finals с тремя поражениями.

Соболенко в полуфинале Итогового турнира сыграет против Аманды Анисимовой, а Пегула поборется против Елены Рыбакиной.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

Первый тур. 2 ноября

  • 16:00. Арина Соболенко Жасмин Паолини – 6:3, 6:1
  • 17:30. Коко Гауфф – Джессика Пегула – 3:6, 7:6 (7:4), 2:6

Второй тур. 4 ноября

  • 16:00 Коко Гауфф Жасмин Паолини – 6:3, 6:2
  • 17:30. Арина Соболенко Джессика Пегула – 6:4, 2:6, 6:3

Третий тур. 3 ноября

  • 16:00. Джессика Пегула Жасмин Паолини – 6:2, 6:3
  • 17:30. Арина Соболенко Коко Гауфф – 7:6 (7:5), 6:2

Итоговая таблица группы Штеффи Граф

Теннисистка Соболенко Гауфф Пегула Паолини Матчи Сеты / Геймы
Соболенко (1) - 7:6 (7:5), 6:2 6:4, 2:6, 6:3 6:3, 6:1 3-0 6/39
Гауфф (3) 6:7 (5:7), 2:6 - 3:6, 7:6 (7:4), 2:6 6:3, 6:2 1-2 3/32
Пегула (5) 4:6, 6:2, 3:6 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 - 6:2, 6:3 2-1 5/43
Паолини (8) 3:6, 1:6 3:6, 2:6 2:6, 3:6 - 0-3 0/14
По теме:
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Соболенко и Гауфф определили полуфиналистку Итогового турнира WTA 2025
Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Важная и убедительная победа. Видеообзор
Джессика Пегула Арина Соболенко Жасмин Паолини Коко Гауфф Итоговый турнир WTA статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
