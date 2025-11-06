Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Пары 1/2 финала: Арина Соболенко – Аманда Анисимова, Елена Рыбакина – Джессика Пегула
На Итоговом турнире WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября, завершены все матчи группового этапа и определены четыре полуфиналистки.
Полуфинальные пары WTA Finals: Арина Соболенко – Аманда Анисимова, Елена Рыбакина – Джессика Пегула.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Соболенко и Рыбакина стали первыми в квартетах Серены Уильямс и Штеффи Граф соответственно. Анисимова и Пегула заняли вторые места в своих группах.
Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал Итогового и поборется за второй финал. Рыбакина впервые в карьере преодолела групповой этап.
Пегула во второй раз сыграет в плей-офф WTA Finals и постарается пробиться во второй финал – в 2023 года американка уступила Иге Свентек в поединке за трофей. Для Анисимовой это дебютное выступление на заключительных соревнованиях года.
Полуфиналы в Эр-Рияде состоятся 7 ноября. Финал запланирован на 8 число.
Итоговый турнир WTA 2025. Пары 1/2 финала
- Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [4]
- Елена Рыбакина [6] – Джессика Пегула [5]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву