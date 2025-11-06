Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025

На Итоговом турнире WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября, завершены все матчи группового этапа и определены четыре полуфиналистки.

Полуфинальные пары WTA Finals: Арина Соболенко – Аманда Анисимова, Елена Рыбакина – Джессика Пегула.

Соболенко и Рыбакина стали первыми в квартетах Серены Уильямс и Штеффи Граф соответственно. Анисимова и Пегула заняли вторые места в своих группах.

Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал Итогового и поборется за второй финал. Рыбакина впервые в карьере преодолела групповой этап.

Пегула во второй раз сыграет в плей-офф WTA Finals и постарается пробиться во второй финал – в 2023 года американка уступила Иге Свентек в поединке за трофей. Для Анисимовой это дебютное выступление на заключительных соревнованиях года.

Полуфиналы в Эр-Рияде состоятся 7 ноября. Финал запланирован на 8 число.

Итоговый турнир WTA 2025. Пары 1/2 финала