WTA
06 ноября 2025, 19:57 |
1875
0

Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025

Пары 1/2 финала: Арина Соболенко – Аманда Анисимова, Елена Рыбакина – Джессика Пегула

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

На Итоговом турнире WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября, завершены все матчи группового этапа и определены четыре полуфиналистки.

Полуфинальные пары WTA Finals: Арина Соболенко – Аманда Анисимова, Елена Рыбакина – Джессика Пегула.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Соболенко и Рыбакина стали первыми в квартетах Серены Уильямс и Штеффи Граф соответственно. Анисимова и Пегула заняли вторые места в своих группах.

Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал Итогового и поборется за второй финал. Рыбакина впервые в карьере преодолела групповой этап.

Пегула во второй раз сыграет в плей-офф WTA Finals и постарается пробиться во второй финал – в 2023 года американка уступила Иге Свентек в поединке за трофей. Для Анисимовой это дебютное выступление на заключительных соревнованиях года.

Полуфиналы в Эр-Рияде состоятся 7 ноября. Финал запланирован на 8 число.

Итоговый турнир WTA 2025. Пары 1/2 финала

  • Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [4]
  • Елена Рыбакина [6] – Джессика Пегула [5]

По теме:
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Американка не подала на сет. Видеообзор матча
Гауфф не сумела. Как выглядит итоговая таблица группы Штеффи Граф
Соболенко и Гауфф определили полуфиналистку Итогового турнира WTA 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
