Миколенко назвал главную проблему в своей игре: «Три сезона в зоне вылета»

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко согласен, что ему нужно прогрессировать в плане игры в атаке, где у футболиста не слишком высокие показатели.

«Правда в том, что мне нужно прогрессировать в игре на последней трети поля. Конечно, в Динамо у меня были другие цифры. Не стоит сравнивать Динамо и Эвертон. Три сезона мы постоянно в зоне вылета, и в основном нам не до атаки».

«Мы с новым тренером Дэвидом Мойесом начали иначе играть, и я согласен, что мне нужно прибавить в атаке. Три года я почти не атаковал, а теперь необходимо быть лучше у чужих ворот».

«Мы активно работаем над моей игрой в атаке», – сказал Миколенко.

В нынешнем сезоне у Виталия 9 матчей без результативных действий.