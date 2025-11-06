Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко назвал главную проблему в своей игре: «Три сезона в зоне вылета»
Англия
06 ноября 2025, 18:02 | Обновлено 06 ноября 2025, 18:10
207
0

Миколенко назвал главную проблему в своей игре: «Три сезона в зоне вылета»

Виталий хочет больше ассистировать и забивать

06 ноября 2025, 18:02 | Обновлено 06 ноября 2025, 18:10
207
0
Миколенко назвал главную проблему в своей игре: «Три сезона в зоне вылета»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко согласен, что ему нужно прогрессировать в плане игры в атаке, где у футболиста не слишком высокие показатели.

«Правда в том, что мне нужно прогрессировать в игре на последней трети поля. Конечно, в Динамо у меня были другие цифры. Не стоит сравнивать Динамо и Эвертон. Три сезона мы постоянно в зоне вылета, и в основном нам не до атаки».

«Мы с новым тренером Дэвидом Мойесом начали иначе играть, и я согласен, что мне нужно прибавить в атаке. Три года я почти не атаковал, а теперь необходимо быть лучше у чужих ворот».

«Мы активно работаем над моей игрой в атаке», – сказал Миколенко.

В нынешнем сезоне у Виталия 9 матчей без результативных действий.

По теме:
Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины
Эвертон определился с будущим Миколенко, у которого заканчивается контракт
Франция определилась с заявкой на матчи против Украины и Азербайджана
Эвертон сборная Украины по футболу Виталий Миколенко Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Теннис | 06 ноября 2025, 07:21 0
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс

В плей-офф из этого квартета пробились Елена Рыбакина и Аманда Анисимова

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
Футбол | 05 ноября 2025, 18:12 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06.11.2025, 07:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.11.2025, 14:00
Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Футбол | 06.11.2025, 18:03
ОФИЦИАЛЬНО. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 14
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 15:29 9
Теннис
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02 1
Бокс
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 28
Теннис
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем