Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину

Бывший футболист сборной Украины и тренер Сергей Задорожный оказался в центре громкого инцидента.

Недавно специалист более суток оставался в автомобиле, который окружили представители полиции и ТЦК, отказываясь предоставить военно-учетные документы. После этого случая, по данным SportArena, Задорожный, по информации источников, уехал из Украины.

В прошлом он выступал за ряд украинских клубов – «Днепр», «Кривбасс», «Зарю», «Ниву» и «Александрию», а также провел шесть матчей за национальную сборную. Как тренер работал с «Нивой» (Тернополь), юношеской командой «Руха», а летом возглавил «Борщев».