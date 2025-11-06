Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Задорожный уехал в другую страну
Бывший футболист сборной Украины и тренер Сергей Задорожный оказался в центре громкого инцидента.
Недавно специалист более суток оставался в автомобиле, который окружили представители полиции и ТЦК, отказываясь предоставить военно-учетные документы. После этого случая, по данным SportArena, Задорожный, по информации источников, уехал из Украины.
В прошлом он выступал за ряд украинских клубов – «Днепр», «Кривбасс», «Зарю», «Ниву» и «Александрию», а также провел шесть матчей за национальную сборную. Как тренер работал с «Нивой» (Тернополь), юношеской командой «Руха», а летом возглавил «Борщев».
