ФОТО. Экс-футболиста сборной Украины вместе с женой заблокировали в авто

Сергей Задорожный угодил в скандальную историю

13 октября 2025, 22:03 |
2554
3 Comments
ФОТО. Экс-футболиста сборной Украины вместе с женой заблокировали в авто
Instagram. Сергей Задорожный

Бывший футболист сборной Украины и тренер Сергей Задорожный оказался в центре скандала.

По данным издания «20 Минут», уже почти сутки неизвестные в военной форме блокируют автомобиль с двумя людьми на парковке торгового центра.

В машине, по сообщениям, находятся сам Сергей Задорожный и его жена. Дома их ждут двое детей.

Журналисты обратились за комментариями в ТЦК, но там заявили, что их представителей на месте нет. В полиции также отказались объяснить, кто именно блокирует автомобиль.

На данный момент это вся известная информация об инциденте.

Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
Gargantua
В Тернополе массовая драка между военкомами в балаклавах и гражданскими.
Местные паблики пишут, что драка началась после того, как сотрудники ТЦК заблокировали автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного.
Позже Задорожный, имеющий бронь, уехал, но драка продолжилась под скандирование «Ганьба» в адрес сотрудников ТЦК.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
