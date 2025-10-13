ФОТО. Экс-футболиста сборной Украины вместе с женой заблокировали в авто

Бывший футболист сборной Украины и тренер Сергей Задорожный оказался в центре скандала.

По данным издания «20 Минут», уже почти сутки неизвестные в военной форме блокируют автомобиль с двумя людьми на парковке торгового центра.

В машине, по сообщениям, находятся сам Сергей Задорожный и его жена. Дома их ждут двое детей.

Журналисты обратились за комментариями в ТЦК, но там заявили, что их представителей на месте нет. В полиции также отказались объяснить, кто именно блокирует автомобиль.

На данный момент это вся известная информация об инциденте.