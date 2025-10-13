ФОТО. Экс-футболиста сборной Украины вместе с женой заблокировали в авто
Сергей Задорожный угодил в скандальную историю
Бывший футболист сборной Украины и тренер Сергей Задорожный оказался в центре скандала.
По данным издания «20 Минут», уже почти сутки неизвестные в военной форме блокируют автомобиль с двумя людьми на парковке торгового центра.
В машине, по сообщениям, находятся сам Сергей Задорожный и его жена. Дома их ждут двое детей.
Журналисты обратились за комментариями в ТЦК, но там заявили, что их представителей на месте нет. В полиции также отказались объяснить, кто именно блокирует автомобиль.
На данный момент это вся известная информация об инциденте.
Местные паблики пишут, что драка началась после того, как сотрудники ТЦК заблокировали автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного.
Позже Задорожный, имеющий бронь, уехал, но драка продолжилась под скандирование «Ганьба» в адрес сотрудников ТЦК.