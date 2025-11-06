Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Били с разворота. Шахтер потренировался перед игрой с Брейдабликом
Лига конференций
06 ноября 2025, 14:41 | Обновлено 06 ноября 2025, 14:50
107
1

ВИДЕО. Били с разворота. Шахтер потренировался перед игрой с Брейдабликом

Горняки проведут в Кракове матч 3-го тура Лиги конференций

06 ноября 2025, 14:41 | Обновлено 06 ноября 2025, 14:50
107
1 Comments
ВИДЕО. Били с разворота. Шахтер потренировался перед игрой с Брейдабликом
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел в Кракове тренировку перед еврокубковым поединком

6 ноября в 19:45 состоится матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер будет принимать исландский Брейдаблик.

Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛЧ имеет 3 очка из 6. Брейдаблик идет с 1 баллом из 6.

ВИДЕО. Шахтер потренировался перед игрой ЛК с Брейдабликом

По теме:
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Зринськи
Эксперт: «Последние слова Суркиса должны повлиять на Шовковского и команду»
Бывший динамовец: В еврокубках Ярмоленко должен играть на позиции форварда
Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик тренировка видео Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 12:06 11
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

Украина U-16 всухую проиграла Италии U-16 во втором товарищеском матче
Футбол | 06 ноября 2025, 14:12 1
Украина U-16 всухую проиграла Италии U-16 во втором товарищеском матче
Украина U-16 всухую проиграла Италии U-16 во втором товарищеском матче

Подопечные Владимира Самборского пропустили три безответных мяча

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
Футбол | 05.11.2025, 18:12
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Теннис | 06.11.2025, 07:21
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Хоккей | 05.11.2025, 19:33
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Дуже добре тренування. Тепер точно мають перемогти з великим рахунком. 
Ответить
0
Популярные новости
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 110
Футбол
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 26
Теннис
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 8
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем