ВИДЕО. Били с разворота. Шахтер потренировался перед игрой с Брейдабликом

Донецкий Шахтер провел в Кракове тренировку перед еврокубковым поединком

6 ноября в 19:45 состоится матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер будет принимать исландский Брейдаблик.

Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛЧ имеет 3 очка из 6. Брейдаблик идет с 1 баллом из 6.

ВИДЕО. Шахтер потренировался перед игрой ЛК с Брейдабликом