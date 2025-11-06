Лига конференций06 ноября 2025, 14:41 | Обновлено 06 ноября 2025, 14:50
107
1
ВИДЕО. Били с разворота. Шахтер потренировался перед игрой с Брейдабликом
Горняки проведут в Кракове матч 3-го тура Лиги конференций
06 ноября 2025, 14:41 | Обновлено 06 ноября 2025, 14:50
107
Донецкий Шахтер провел в Кракове тренировку перед еврокубковым поединком
6 ноября в 19:45 состоится матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер будет принимать исландский Брейдаблик.
Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛЧ имеет 3 очка из 6. Брейдаблик идет с 1 баллом из 6.
ВИДЕО. Шахтер потренировался перед игрой ЛК с Брейдабликом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 ноября 2025, 12:06 11
Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
Футбол | 06 ноября 2025, 14:12 1
Подопечные Владимира Самборского пропустили три безответных мяча
Футбол | 05.11.2025, 18:12
Теннис | 06.11.2025, 07:21
Хоккей | 05.11.2025, 19:33
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Дуже добре тренування. Тепер точно мають перемогти з великим рахунком.
Популярные новости
05.11.2025, 00:06 15
04.11.2025, 08:12 53
05.11.2025, 07:42 2
04.11.2025, 10:10 110
05.11.2025, 06:23 8
05.11.2025, 20:33 26
05.11.2025, 13:54 8
05.11.2025, 09:13