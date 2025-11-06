Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
06 ноября 2025, 13:48 | Обновлено 06 ноября 2025, 13:53
Шахтер – Брейдаблик и Динамо – Зрински в Лиге конференций

Букмекеры оценили шансы

В четверг, 6 ноября 2025 года, украинские болельщики увидят сразу два матча Лиги конференций с участием грандов украинского футбола.

Сначала донецкий Шахтер будет номинально принимать исландский Брейдаблик в 19:45 в Кракове, а позже Динамо Киев сыграет против боснийского Зрински в 22:00 по киевскому времени.

Оба поединка - третий тур основного раунда Лиги конференций УЕФА 2025/26, и украинские команды настроены улучшить свое турнирное положение после стартовых встреч. В Favbet оценили, насколько подготовленными обе команды подходят к своим матчам

Шахтер – Брейдаблик (6 ноября, 19:45)
Ранее Шахтер и Брейдаблик никогда не пересекались в еврокубках – это будет их первая официальная очная встреча.

В конференционном сезоне у подопечных Арды Турана 3 очка после двух туров и занимают 17-е место в общем рейтинге — горняки обыграли шотландский Абердин (3:2) и уступили польской Легии (1:2). В украинской Премьер-лиге Шахтер также демонстрирует сильную форму: лидирует в чемпионате и недавно одержал принципиальную победу 3:1 над Динамо в «Классическом».

Исландский клуб имеет только 1 набранный балл (30-е место) — сначала разгромно проиграл швейцарской Лозанне 0:3, а затем сыграл вничью 0:0 с финским КуПС. В национальном первенстве Брейдаблик завершил сезон среди лидеров (4-е место в чемпионате Исландии 2025 года) и находится в межсезонье.

Согласно коэффициентам Favbet, дончане являются явными фаворитами матча. Коэффициенты на результаты таковы: победа Шахтера – 1.17, ничья – 8.65, победа Брейдаблика – 15.0. Очевидно, что ставки склоняются к уверенной победе украинского клуба.

Динамо – Зринские (6 ноября, 22:00)
Старт сезона в основном раунде ЛК для киевлян сложился неудачно — после двух поражений (0:2 от Кристал Пелас и 0:3 от Самсунспора) у команды нет очков и расположилась на 34-й позиции в таблице. Подопечные Александра Шовковского также испытывают трудности: в чемпионате Украины они идут вторыми, отставая на 4 очка от Шахтера, и в минувшие выходные уступили принципиальный ему же счет 1:3.

А вот Зринские, чемпионы Боснии, имеют 3 очка за два тура и занимают высокое 13-е место среди 36 участников — мостарцы разгромили гибралтарский Линкольн Ред Импс 5:0, после чего минимально проиграли немецкому Майнцу 0:1. Форма Зрински достаточно солидная: во внутреннем первенстве команда Игоря Штимаца также в группе лидеров, занимая 2-е место в чемпионате с отставанием лишь в одно очко от вершины таблицы.

Раньше пути Динамо и Зринские в еврокубках не пересекались – команды еще ни разу не играли между собой. Этот матч станет их дебютным свиданием на международной арене.

Букмекер Favbet предпочитает украинскую команду. Ставки на основной результат пока таковы: победа Динамо – 1.65, ничья – 3.10, победа Зринские – 5.30. Итак, Динамо считается фаворитом, хотя боснийский клуб недооценивать не стоит, учитывая их уверенную игру на старте турнира.

По теме:
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Зринськи
ВИДЕО. Били с разворота. Шахтер потренировался перед игрой с Брейдабликом
Эксперт: «Последние слова Суркиса должны повлиять на Шовковского и команду»
футбол Лига конференций
