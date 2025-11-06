Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч между Интером и Кайратом стал самым посещаемым в 4-м туре ЛЧ
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 13:04
Матч между Интером и Кайратом стал самым посещаемым в 4-м туре ЛЧ

За игрой в Милане наблюдали почти 70 тысяч зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Матч Интер – Кайрат, собравший 69 983 зрителей, стал самым посещаемым в 4-м туре Лиги чемпионов.

Напомним, что итальянская команда победила в этой игре со счётом 2:1.

Вторым в туре по зрительской аудитории стал поединок Марсель – Аталанта (64 319 болельщиков).

Около 60 тысяч посетили матчи Ливерпуль – Реал (59 916) и Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз (59 347).

Посещаемость матчей 4-го тура Лиги чемпионов (4-5 ноября)

  • 69 983: Интер – Кайрат
  • 64 319: Марсель – Аталанта
  • 59 916: Ливерпуль – Реал
  • 59 347: Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз
  • 55 796: Бенфика – Байер
  • 51 923: Ньюкасл Юнайтед – Атлетик
  • 51 000: Аякс – Галатасарай
  • 50 513: Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд
  • 49 565: Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген
  • 45 840: Наполи – Айнтрахт
  • 45 747: ПСЖ – Бавария
  • 40 729: Ювентус – Спортинг
  • 32 570: Олимпиакос – ПСВ
  • 30 887: Карабах – Челси
  • 27 037: Брюгге – Барселона
  • 19 222: Славия – Арсенал
  • 7 842: Буде-Глимт – Монако
  • 6 314: Пафос – Вильярреал
Интер Милан статистика Кайрат Алматы Лига чемпионов
