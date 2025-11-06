Матч между Интером и Кайратом стал самым посещаемым в 4-м туре ЛЧ

Матч Интер – Кайрат, собравший 69 983 зрителей, стал самым посещаемым в 4-м туре Лиги чемпионов.

Напомним, что итальянская команда победила в этой игре со счётом 2:1.

Вторым в туре по зрительской аудитории стал поединок Марсель – Аталанта (64 319 болельщиков).

Около 60 тысяч посетили матчи Ливерпуль – Реал (59 916) и Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз (59 347).

Посещаемость матчей 4-го тура Лиги чемпионов (4-5 ноября)

69 983: Интер – Кайрат

64 319: Марсель – Аталанта

59 916: Ливерпуль – Реал

59 347: Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз

55 796: Бенфика – Байер

51 923: Ньюкасл Юнайтед – Атлетик

51 000: Аякс – Галатасарай

50 513: Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд

49 565: Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген

45 840: Наполи – Айнтрахт

45 747: ПСЖ – Бавария

40 729: Ювентус – Спортинг

32 570: Олимпиакос – ПСВ

30 887: Карабах – Челси

27 037: Брюгге – Барселона

19 222: Славия – Арсенал

7 842: Буде-Глимт – Монако

6 314: Пафос – Вильярреал