Матч между Интером и Кайратом стал самым посещаемым в 4-м туре ЛЧ
За игрой в Милане наблюдали почти 70 тысяч зрителей
Матч Интер – Кайрат, собравший 69 983 зрителей, стал самым посещаемым в 4-м туре Лиги чемпионов.
Напомним, что итальянская команда победила в этой игре со счётом 2:1.
Вторым в туре по зрительской аудитории стал поединок Марсель – Аталанта (64 319 болельщиков).
Около 60 тысяч посетили матчи Ливерпуль – Реал (59 916) и Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз (59 347).
Посещаемость матчей 4-го тура Лиги чемпионов (4-5 ноября)
- 69 983: Интер – Кайрат
- 64 319: Марсель – Аталанта
- 59 916: Ливерпуль – Реал
- 59 347: Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз
- 55 796: Бенфика – Байер
- 51 923: Ньюкасл Юнайтед – Атлетик
- 51 000: Аякс – Галатасарай
- 50 513: Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд
- 49 565: Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген
- 45 840: Наполи – Айнтрахт
- 45 747: ПСЖ – Бавария
- 40 729: Ювентус – Спортинг
- 32 570: Олимпиакос – ПСВ
- 30 887: Карабах – Челси
- 27 037: Брюгге – Барселона
- 19 222: Славия – Арсенал
- 7 842: Буде-Глимт – Монако
- 6 314: Пафос – Вильярреал
🏟️ Attendances in 🔵 UCL MD4 (4-5 Nov)— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 6, 2025
69,983 🇮🇹 Inter – 🇰🇿 Kairat
64,319 🇫🇷 Marseille – 🇮🇹 Atalanta
59,916 🏴 Liverpool – 🇪🇸 Real Madrid
59,347 🇪🇸 Atlético M. – 🇧🇪 Union SG
55,796 🇵🇹 Benfica – 🇩🇪 B. Leverkusen
51,923 🏴 Newcastle – 🇪🇸 Athletic Club
51,000 🇳🇱 Ajax – 🇹🇷…
