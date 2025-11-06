5 ноября киевское Динамо провело тренировку на Арена Люблин перед матчем третьего тура Лиги конференций 2025/25 против боснийской команды Зриньски Мостар.

Встреча киевлян со Зриньски состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по Киеву. Главным арбитром предстоящего поединка будет Марк Нагтегаал.

Бело-синие в первых двух турах потерпели два поражения. Вначале подопечные Александра Шовковского уступили Кристал Пэлас (0:2), а затем проиграли Самсунспору (0:3).

Дела у Зриньски складывают поприятнее: боснийцы разгромили Линкольн Ред Импс со счетом 5:0, а затем проиграли Майнцу 0:1.

ВИДЕО. Как Динамо тренировалось на Арена Люблин перед матчей со Зриньски