ВИДЕО. Как Динамо тренировалось на Арена Люблин перед матчей со Зриньски
5 ноября киевляне провели финальную подготовку ко встрече третьего тура Лиги конференций
5 ноября киевское Динамо провело тренировку на Арена Люблин перед матчем третьего тура Лиги конференций 2025/25 против боснийской команды Зриньски Мостар.
Встреча киевлян со Зриньски состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по Киеву. Главным арбитром предстоящего поединка будет Марк Нагтегаал.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бело-синие в первых двух турах потерпели два поражения. Вначале подопечные Александра Шовковского уступили Кристал Пэлас (0:2), а затем проиграли Самсунспору (0:3).
Дела у Зриньски складывают поприятнее: боснийцы разгромили Линкольн Ред Импс со счетом 5:0, а затем проиграли Майнцу 0:1.
ВИДЕО. Как Динамо тренировалось на Арена Люблин перед матчей со Зриньски
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 19:45 по Киеву
«Горняки» должны без проблем взять свое