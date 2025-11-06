Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Динамо тренировалось на Арена Люблин перед матчей со Зриньски
Лига конференций
06 ноября 2025, 12:59 | Обновлено 06 ноября 2025, 13:18
156
0

ВИДЕО. Как Динамо тренировалось на Арена Люблин перед матчей со Зриньски

5 ноября киевляне провели финальную подготовку ко встрече третьего тура Лиги конференций

06 ноября 2025, 12:59 | Обновлено 06 ноября 2025, 13:18
156
0
ВИДЕО. Как Динамо тренировалось на Арена Люблин перед матчей со Зриньски
Динамо Киев

5 ноября киевское Динамо провело тренировку на Арена Люблин перед матчем третьего тура Лиги конференций 2025/25 против боснийской команды Зриньски Мостар.

Встреча киевлян со Зриньски состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по Киеву. Главным арбитром предстоящего поединка будет Марк Нагтегаал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бело-синие в первых двух турах потерпели два поражения. Вначале подопечные Александра Шовковского уступили Кристал Пэлас (0:2), а затем проиграли Самсунспору (0:3).

Дела у Зриньски складывают поприятнее: боснийцы разгромили Линкольн Ред Импс со счетом 5:0, а затем проиграли Майнцу 0:1.

ВИДЕО. Как Динамо тренировалось на Арена Люблин перед матчей со Зриньски

По теме:
Бывший динамовец: В еврокубках Ярмоленко должен играть на позиции форварда
ФОТО. Как Шахтер в Кракове готовился к игре Лиги конференций с Брейдабликом
Демьяненко спрогнозировал счет матча Динамо – Зриньски в Лиге конференций
Зриньски Мостар Динамо Киев видео тренировка Лига конференций Динамо - Зриньски
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 10:41 9
Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 19:45 по Киеву

Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 13:05 6
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Горняки» должны без проблем взять свое

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05.11.2025, 13:54
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Бокс | 06.11.2025, 08:33
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06.11.2025, 07:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 04:01 7
Теннис
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 108
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем