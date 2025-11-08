ДЕМЬЯНЕНКО: «Этот футболист Динамо очень хитрый, играл в хороших клубах»

Легенда киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился мыслями о лидере киевского клуба Андрее Ярмоленко.

«Мне он нравится на этой позиции. Андрей – опытный и хитрый футболист, который играл в хороших клубах. Ярмоленко может и придержать мяч, и отдать, и забить, прекрасно читает игру. Поэтому в этом плане все в порядке», – сказал Анатолий Демьяненко.

