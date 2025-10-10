Демьяненко рассказал, почему Ребров вызывает мало игроков Динамо

Легендарный футболист киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился мнением о том, почему главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызывает слишком мало игроков «бело-синих».

– Сейчас перед Ребровым стоит четкая задача – пробиться на чемпионат мира. Понятно, что первое место в группе нам не светит, скорее всего, его займет Франция, а за второе Украина должна бороться. Надеюсь, цель будет достигнута, и об отставке тренера никто больше говорить не будет.

– К вам вопрос, как к динамовцу. Почему сейчас «Динамо» уже давно не базовый клуб для сборной? Это прямое отражение плохих результатов команды Шовковского на международной арене?

– Те, кто за последние пару сезонов ушли из «Динамо» и сейчас выступают за европейские клубы, по-прежнему в сборную вызываются: Забарный, Миколенко, Цыганков, Ванат. Вот Владислав – молодец, с первых игр начал за «Жирону» забивать. Поэтому собственно динамовцев в сборной хватает.

Почему так мало вызывают непосредственно из «Динамо», из команды Шовковского – вопрос не простой. Я думаю, что динамовская молодежь должна быть наглой, в хорошем понимании этого слова. Нужно действовать более агрессивно, не бояться. Врываться в сборную!» – уверен Демьяненко.