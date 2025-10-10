Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Демьяненко рассказал, почему Ребров вызывает мало игроков Динамо
Чемпионат мира
10 октября 2025, 21:38 |
185
0

Демьяненко рассказал, почему Ребров вызывает мало игроков Динамо

Легендарный футболист киевского клуба прокомментировал выбор наставника сборной Украины

10 октября 2025, 21:38 |
185
0
Демьяненко рассказал, почему Ребров вызывает мало игроков Динамо
ФК Динамо Киев

Легендарный футболист киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился мнением о том, почему главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызывает слишком мало игроков «бело-синих».

– Сейчас перед Ребровым стоит четкая задача – пробиться на чемпионат мира. Понятно, что первое место в группе нам не светит, скорее всего, его займет Франция, а за второе Украина должна бороться. Надеюсь, цель будет достигнута, и об отставке тренера никто больше говорить не будет.

– К вам вопрос, как к динамовцу. Почему сейчас «Динамо» уже давно не базовый клуб для сборной? Это прямое отражение плохих результатов команды Шовковского на международной арене?

– Те, кто за последние пару сезонов ушли из «Динамо» и сейчас выступают за европейские клубы, по-прежнему в сборную вызываются: Забарный, Миколенко, Цыганков, Ванат. Вот Владислав – молодец, с первых игр начал за «Жирону» забивать. Поэтому собственно динамовцев в сборной хватает.

Почему так мало вызывают непосредственно из «Динамо», из команды Шовковского – вопрос не простой. Я думаю, что динамовская молодежь должна быть наглой, в хорошем понимании этого слова. Нужно действовать более агрессивно, не бояться. Врываться в сборную!» – уверен Демьяненко.

По теме:
ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
Исландия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Динамо Киев Анатолий Демьяненко Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10 октября 2025, 07:29 4
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина

Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Футбол | 10 октября 2025, 06:23 0
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей

Австрия отгрузила 10 мячей Сан-Марино, Чехия и Хорватия разошлись миром

Забил 4 мяча и удален. Обамеянг выдал перформанс за Габон в отборе к ЧМ
Футбол | 10.10.2025, 21:19
Забил 4 мяча и удален. Обамеянг выдал перформанс за Габон в отборе к ЧМ
Забил 4 мяча и удален. Обамеянг выдал перформанс за Габон в отборе к ЧМ
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Футбол | 10.10.2025, 17:40
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Футбол | 10.10.2025, 02:43
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 11
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем