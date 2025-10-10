Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф Сабо назвал игрока Динамо, которому нужно завершить карьеру
Чемпионат мира
10 октября 2025, 18:41 |
825
0

Йожеф Сабо назвал игрока Динамо, которому нужно завершить карьеру

Бывший тренер сборной Украины оценил перспективы Андрея Ярмоленко

10 октября 2025, 18:41 |
825
0
Йожеф Сабо назвал игрока Динамо, которому нужно завершить карьеру
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением относительно перспектив вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, оставшегося вне заявки «сине-желтых» на матче квалификации ЧМ-2026.

Опытный наставник считает, что ветерану киевской команды стоит подумать о завершении карьеры:

«Ярмоленко я уважаю, он многое сделал для сборной, но годы берут свое. Он потерял свою скорость, а играть стоя – он пользы Украине не принесет. Андрею нужно смириться и постепенно завершать карьеру.

Ну не в ЛНЗ же ему идти еще играть или в житомирскую команду? Однако сначала ему следует с Шовковским этот конфликт в «Динамо» уладить. Кто-то из них должен уступить свои принципы. Вообще Зинченко, Цыганков и Ярмоленко – это уже не потери для Украины сейчас, они уже не те, какими были раньше», – подытожил Сабо.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Контракт опытного вингера истекает в июне 2026 года, а трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.

По теме:
Новичок сборной Украины: «О вызове от Реброва узнал в подтрибунке»
«Сумасшедшие эмоции». Арнаутович побил бомбардирский рекорд сборной Австрии
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Йожеф Сабо Андрей Ярмоленко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский vs Ярмоленко. Fatality для Динамо в схватке без победителя
Футбол | 10 октября 2025, 08:00 96
Шовковский vs Ярмоленко. Fatality для Динамо в схватке без победителя
Шовковский vs Ярмоленко. Fatality для Динамо в схватке без победителя

Киевский клуб рискует проиграть очень многое, если его боссы не найдут выход из ситуации

Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Футбол | 10 октября 2025, 11:51 6
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина

Украине дают больший шанс на успех

Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
300 миллионов евро. Реал готовит исторический трансфер, переговоры уже идут
Футбол | 10.10.2025, 17:04
300 миллионов евро. Реал готовит исторический трансфер, переговоры уже идут
300 миллионов евро. Реал готовит исторический трансфер, переговоры уже идут
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 08:59
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 4
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 33
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 4
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем