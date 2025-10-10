Йожеф Сабо назвал игрока Динамо, которому нужно завершить карьеру
Бывший тренер сборной Украины оценил перспективы Андрея Ярмоленко
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением относительно перспектив вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, оставшегося вне заявки «сине-желтых» на матче квалификации ЧМ-2026.
Опытный наставник считает, что ветерану киевской команды стоит подумать о завершении карьеры:
«Ярмоленко я уважаю, он многое сделал для сборной, но годы берут свое. Он потерял свою скорость, а играть стоя – он пользы Украине не принесет. Андрею нужно смириться и постепенно завершать карьеру.
Ну не в ЛНЗ же ему идти еще играть или в житомирскую команду? Однако сначала ему следует с Шовковским этот конфликт в «Динамо» уладить. Кто-то из них должен уступить свои принципы. Вообще Зинченко, Цыганков и Ярмоленко – это уже не потери для Украины сейчас, они уже не те, какими были раньше», – подытожил Сабо.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Контракт опытного вингера истекает в июне 2026 года, а трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.
