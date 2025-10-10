Йожеф Сабо назвал игрока Динамо, которому нужно завершить карьеру

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением относительно перспектив вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, оставшегося вне заявки «сине-желтых» на матче квалификации ЧМ-2026.

Опытный наставник считает, что ветерану киевской команды стоит подумать о завершении карьеры:

«Ярмоленко я уважаю, он многое сделал для сборной, но годы берут свое. Он потерял свою скорость, а играть стоя – он пользы Украине не принесет. Андрею нужно смириться и постепенно завершать карьеру.

Ну не в ЛНЗ же ему идти еще играть или в житомирскую команду? Однако сначала ему следует с Шовковским этот конфликт в «Динамо» уладить. Кто-то из них должен уступить свои принципы. Вообще Зинченко, Цыганков и Ярмоленко – это уже не потери для Украины сейчас, они уже не те, какими были раньше», – подытожил Сабо.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Контракт опытного вингера истекает в июне 2026 года, а трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.