Киевское Динамо в 14-й раз сыграет домашний еврокубковый матч в Польше

Динамо сегодня в 14-й раз будет принимать своих соперников в еврокубках в Польше.

Произойдет это в матче 3-го тура Лиги конференций, в котором киевляне в Люблине будут принимать Зрински.

Во времена полномасштабного вторжения России Динамо вынуждено играть свои домашние матчи за границей. Лодзь, Краков и Люблин становились «домашними» польскими городами для киевлян.

Статистика домашних еврокубковых матчей Динамо в Польше: 13 матчей, 4 победы, 2 ничьих и 7 поражений, разница забитых и пропущенных мячей 12-14.

Домашние еврокубковые матчи Динамо в Польше