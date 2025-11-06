Киевское Динамо в 14-й раз сыграет домашний еврокубковый матч в Польше
Какие города были «домашними» для киевлян?
Динамо сегодня в 14-й раз будет принимать своих соперников в еврокубках в Польше.
Произойдет это в матче 3-го тура Лиги конференций, в котором киевляне в Люблине будут принимать Зрински.
Во времена полномасштабного вторжения России Динамо вынуждено играть свои домашние матчи за границей. Лодзь, Краков и Люблин становились «домашними» польскими городами для киевлян.
Статистика домашних еврокубковых матчей Динамо в Польше: 13 матчей, 4 победы, 2 ничьих и 7 поражений, разница забитых и пропущенных мячей 12-14.
Домашние еврокубковые матчи Динамо в Польше
- 2025: ЛК, Люблин, Динамо – Зриньски
- 2025: ЛК, Люблин, Динамо – Кристал Пэлас – 0:2
- 2025: ЛЕ, Люблин, Динамо – Маккаби Т.-А. – 1:0
- 2025: ЛЧ, Люблин, Динамо – Пафос – 0:1
- 2025: ЛЧ, Люблин, Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0
- 2024: ЛЧ, Люблин, Динамо – РБ Зальцбург – 0:2
- 2024: ЛЧ, Люблин, Динамо – Рейнджерс – 1:1
- 2024: ЛЧ, Люблин, Динамо – Партизан – 6:2
- 2022: ЛЕ, Краков, Динамо – Фенербахче – 0:2
- 2022: ЛЕ, Краков, Динамо – Ренн – 0:1
- 2022: ЛЕ, Краков, Динамо – АЭК – Ларнака 0:1
- 2022: ЛЧ, Лодзь, Динамо – Бенфика – 0:2
- 2022: ЛЧ, Лодзь, Динамо – Штурм – 1:0
- 2022: ЛЧ, Лодзь, Динамо – Фенербахче – 0:0
