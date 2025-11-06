Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевское Динамо в 14-й раз сыграет домашний еврокубковый матч в Польше
Лига конференций
06 ноября 2025, 12:09 |
108
1

Киевское Динамо в 14-й раз сыграет домашний еврокубковый матч в Польше

Какие города были «домашними» для киевлян?

06 ноября 2025, 12:09 |
108
1 Comments
Киевское Динамо в 14-й раз сыграет домашний еврокубковый матч в Польше
ФК Динамо

Динамо сегодня в 14-й раз будет принимать своих соперников в еврокубках в Польше.

Произойдет это в матче 3-го тура Лиги конференций, в котором киевляне в Люблине будут принимать Зрински.

Во времена полномасштабного вторжения России Динамо вынуждено играть свои домашние матчи за границей. Лодзь, Краков и Люблин становились «домашними» польскими городами для киевлян.

Статистика домашних еврокубковых матчей Динамо в Польше: 13 матчей, 4 победы, 2 ничьих и 7 поражений, разница забитых и пропущенных мячей 12-14.

Домашние еврокубковые матчи Динамо в Польше

  • 2025: ЛК, Люблин, Динамо – Зриньски
  • 2025: ЛК, Люблин, Динамо – Кристал Пэлас – 0:2
  • 2025: ЛЕ, Люблин, Динамо – Маккаби Т.-А. – 1:0
  • 2025: ЛЧ, Люблин, Динамо – Пафос – 0:1
  • 2025: ЛЧ, Люблин, Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0
  • 2024: ЛЧ, Люблин, Динамо – РБ Зальцбург – 0:2
  • 2024: ЛЧ, Люблин, Динамо – Рейнджерс – 1:1
  • 2024: ЛЧ, Люблин, Динамо – Партизан – 6:2
  • 2022: ЛЕ, Краков, Динамо – Фенербахче – 0:2
  • 2022: ЛЕ, Краков, Динамо – Ренн – 0:1
  • 2022: ЛЕ, Краков, Динамо – АЭК – Ларнака 0:1
  • 2022: ЛЧ, Лодзь, Динамо – Бенфика – 0:2
  • 2022: ЛЧ, Лодзь, Динамо – Штурм – 1:0
  • 2022: ЛЧ, Лодзь, Динамо – Фенербахче – 0:0
По теме:
Бывший динамовец: В еврокубках Ярмоленко должен играть на позиции форварда
ФОТО. Как Шахтер в Кракове готовился к игре Лиги конференций с Брейдабликом
ВИДЕО. Как Динамо тренировалось на Арена Люблин перед матчей со Зриньски
Динамо Киев Зриньски Мостар статистика Лига конференций Динамо - Зриньски
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 07:15 27
Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Есть шанс начать исправлять ситуацию

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06 ноября 2025, 07:14 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05.11.2025, 13:54
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против такой команды ничья для Динамо это уже успех»
Футбол | 06.11.2025, 13:24
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против такой команды ничья для Динамо это уже успех»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против такой команды ничья для Динамо это уже успех»
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Теннис | 05.11.2025, 20:33
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Суровая статистика.
Ответить
+1
Популярные новости
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 108
Футбол
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем