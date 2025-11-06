Шовковского разозлил вопрос журналиста о Динамо
Команда готовится к поединку Лиги конференций
Киевское «Динамо» 6 ноября готовится провести матч Лиги конференций против «Зриньски». Начало – в 22:00.
Во время пресс-конференции журналист поинтересовался у наставника киевлян Александра Шовковского, как он собирается преодолевать оборону «Зриньски», которая в последних 14 матчах во всех турнирах пропустила всего пять голов.
Однако этот вопрос разозлил тренера киевлян: «А вам состав сейчас тоже назвать полностью, чтобы они знали?»
В итоге Шовковский продолжил общение с прессой, не останавливаясь на предыдущем вопросе.
