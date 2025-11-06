Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
06 ноября 2025, 12:08
5

Шовковского разозлил вопрос журналиста о Динамо

Команда готовится к поединку Лиги конференций

Шовковского разозлил вопрос журналиста о Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» 6 ноября готовится провести матч Лиги конференций против «Зриньски». Начало – в 22:00.

Во время пресс-конференции журналист поинтересовался у наставника киевлян Александра Шовковского, как он собирается преодолевать оборону «Зриньски», которая в последних 14 матчах во всех турнирах пропустила всего пять голов.

Однако этот вопрос разозлил тренера киевлян: «А вам состав сейчас тоже назвать полностью, чтобы они знали?»

В итоге Шовковский продолжил общение с прессой, не останавливаясь на предыдущем вопросе.

