Шовковского разозлил вопрос журналиста о Динамо

Киевское «Динамо» 6 ноября готовится провести матч Лиги конференций против «Зриньски». Начало – в 22:00.

Во время пресс-конференции журналист поинтересовался у наставника киевлян Александра Шовковского, как он собирается преодолевать оборону «Зриньски», которая в последних 14 матчах во всех турнирах пропустила всего пять голов.

Однако этот вопрос разозлил тренера киевлян: «А вам состав сейчас тоже назвать полностью, чтобы они знали?»

В итоге Шовковский продолжил общение с прессой, не останавливаясь на предыдущем вопросе.