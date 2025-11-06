Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч Брюгге: «Три гола в ворота «Барселоны» – это уже результат»
Лига чемпионов
Коуч Брюгге: «Три гола в ворота «Барселоны» – это уже результат»

Ники Хайен поделился эмоциями после ничейного матча своей команды против каталонской Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine. Ники Хайен

Главный тренер бельгийского Брюгге Ники Хайен поделился эмоциями после ничейного матча своей команды против каталонской Барселоны (3:3) в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Мы строили наш план таким образом, чтобы игра могла принести нам очки. «Барселона» владеет мячом 60–70% времени. Они активно применяют контрпрессинг и высокий прессинг, пытаясь создавать проблемы сопернику.

Мы надеялись, что именно в этих зонах сможем найти свободное пространство – и хорошо им воспользовались. Три гола в ворота «Барселоны» – это уже результат, которым можно быть доволен», – сказал Хайен.

Брюгге Лига чемпионов Барселона
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
