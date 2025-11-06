Коуч Брюгге: «Три гола в ворота «Барселоны» – это уже результат»
Ники Хайен поделился эмоциями после ничейного матча своей команды против каталонской Барселоны
Главный тренер бельгийского Брюгге Ники Хайен поделился эмоциями после ничейного матча своей команды против каталонской Барселоны (3:3) в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов.
«Мы строили наш план таким образом, чтобы игра могла принести нам очки. «Барселона» владеет мячом 60–70% времени. Они активно применяют контрпрессинг и высокий прессинг, пытаясь создавать проблемы сопернику.
Мы надеялись, что именно в этих зонах сможем найти свободное пространство – и хорошо им воспользовались. Три гола в ворота «Барселоны» – это уже результат, которым можно быть доволен», – сказал Хайен.
