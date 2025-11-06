Алонсо назвал футболиста, которого срочно должен подписать Реал

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо попросил руководство королевского клуба подписать ему креативного полузащитника, способного контролировать игру команды. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, тренер даже составил список из 4 футболистов, которых рассматривает на эту роль: Витинья («ПСЖ»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Энцо Фернандес («Челси») и Алексис Макаллистер («Ливерпуль»).

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» под руководством Хаби Алонсо идет на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков в 11 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что «Реал» может приобрести Вирджила ван Дейка.