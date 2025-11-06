Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо назвал футболиста, которого срочно должен подписать Реал
Испания
06 ноября 2025, 12:54 |
834
2

Алонсо назвал футболиста, которого срочно должен подписать Реал

Хаби нужен креативный полузащитник, способный контролировать игру

06 ноября 2025, 12:54 |
834
2 Comments
Алонсо назвал футболиста, которого срочно должен подписать Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо попросил руководство королевского клуба подписать ему креативного полузащитника, способного контролировать игру команды. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, тренер даже составил список из 4 футболистов, которых рассматривает на эту роль: Витинья («ПСЖ»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Энцо Фернандес («Челси») и Алексис Макаллистер («Ливерпуль»).

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» под руководством Хаби Алонсо идет на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков в 11 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что «Реал» может приобрести Вирджила ван Дейка.

По теме:
Челси стал единственным английским клубом, не победившим в 4-м туре ЛЧ
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Энцо МАРЕСКА: «Мы его потеряли. Этот футболист не сможет еще долго играть»
Хаби Алонсо Витинья (ПСЖ) Адам Уортон Алексис Макаллистер Энцо Фернандес Реал Мадрид ПСЖ Кристал Пэлас Ливерпуль Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Теннис | 06 ноября 2025, 07:21 0
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс

В плей-офф из этого квартета пробились Елена Рыбакина и Аманда Анисимова

ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
Футбол | 06 ноября 2025, 07:44 13
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»

Бывший игрок киевского клуба прокомментировал слова президента в адрес Олега Саленко

Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.11.2025, 07:15
Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05.11.2025, 13:54
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Демьяненко спрогнозировал счет матча Динамо – Зриньски в Лиге конференций
Футбол | 06.11.2025, 12:51
Демьяненко спрогнозировал счет матча Динамо – Зриньски в Лиге конференций
Демьяненко спрогнозировал счет матча Динамо – Зриньски в Лиге конференций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Судаков лучший. 
Ответить
0
Saar
Серед цих Енцо найкращий!
Ответить
0
Популярные новости
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 25
Теннис
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем