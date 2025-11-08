Блохин пережил жесткое наказание во времена ссср

Легендарный украинский футболист Олег Блохин рассказал, как его наказывали в ссср за безголевую серию в сборной.

«С меня два раза снимали звание «заслуженного мастера спорта». Правда, оба раза потом возвращали. А снимали за то, что не забивал мячи за сборную. Приезжало руководство и тренеры рассказывали о своих проблемах. Говорили, что Блохин перестал забивать. И руководство принимало решение снять с меня звание. Среди прочего это случилось в 1978 году. Тогда три месяца не забивал, хотя сборная в принципе играла раз в месяц», – вспомнил Блохин.

