Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Блохин пережил жесткое наказание во времена ссср
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 07:22 |
1320
0

Блохин пережил жесткое наказание во времена ссср

Легенда украинского футбола рассказал, как в союзе наказывали за незабитые голы

08 ноября 2025, 07:22 |
1320
0
Блохин пережил жесткое наказание во времена ссср
УАФ. Олег Блохин

Легендарный украинский футболист Олег Блохин рассказал, как его наказывали в ссср за безголевую серию в сборной.

«С меня два раза снимали звание «заслуженного мастера спорта». Правда, оба раза потом возвращали. А снимали за то, что не забивал мячи за сборную. Приезжало руководство и тренеры рассказывали о своих проблемах. Говорили, что Блохин перестал забивать. И руководство принимало решение снять с меня звание. Среди прочего это случилось в 1978 году. Тогда три месяца не забивал, хотя сборная в принципе играла раз в месяц», – вспомнил Блохин.

Ранее Йожеф Сабо назвал лучшего игрока в истории украинского футбола, выбрав между Шевченко и Блохиным.

По теме:
Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 12-м туре УПЛ
ВИДЕО. Динамо повторило свою наибольшую победу в основной стадии еврокубков
ДИРЯВКА: «Михавко подтвердил, что его можно использовать на этой позиции»
сборная СССР по футболу Олег Блохин Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: 1927.kiev.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 07 ноября 2025, 23:22 6
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера

Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Футбол | 08 ноября 2025, 06:22 0
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»

Тренер объяснил, почему украинец играл больше на левом фланге

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 06:01
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 07.11.2025, 19:35
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
ФОТО. Турецкие болельщики пришли к Лионелю Месси – футболист в шоке
Футбол | 08.11.2025, 04:54
ФОТО. Турецкие болельщики пришли к Лионелю Месси – футболист в шоке
ФОТО. Турецкие болельщики пришли к Лионелю Месси – футболист в шоке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
07.11.2025, 02:12
Бокс
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем