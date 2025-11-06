Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оптимист. Езерский назвал счет матча Динамо – Зриньски
Лига конференций
06 ноября 2025, 11:04
Экс-защитник сборной Украины верит, что сегодня киевляне добудут первую победу в Лиге конференций

2 Comments
УАФ. Владимир Езерский

В третьем туре группового раунда Лиги конференций «Динамо» на условно своем поле (Люблин) встретится с боснийским «Зриньски». В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший защитник «бело-синих» Владимир Езерский спрогнозировал итог этого противостояния.

– Киевлянам нужно постараться прибавить в дисциплине, в организации игры в обороне и реализации, – сказал Езерский. –Победитель определяется не по количеству голевых моментов, а по тому, кто лучше реализовывает свои шансы. Если удастся все это объединить, то я верю, что как минимум на гол подопечные Александра Шовковского могут претендовать. Хотя, давайте поставим на – 2:0.

Напомним, что поединок «Динамо» – «Зриньськи» состоится сегодня, 6 ноября. Начало встречи – в 22:00.

Владимир Езерский Динамо Киев Лига конференций Александр Шовковский Зриньски Мостар
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
V4102as
Повністю згоден з Йожефом Йожефовичем. Відсутність характеру - одна з найгірших особливостей сьогоднішнього складу. З відсутністю техніки можна боротися, а без жорсткості характеру на полі робити нічого. Якісь мамкині синки і зятьок докупи. Тьху, остогидло на цих піжонів дивитися. Ну їх к бісу. Подивлюсь краще справжніх майстрів, лякуючи Мегого і особливо Сетанті. Чао!
Ответить
0
Олександр Кохан
А спорт.юа пессеміст.І взагалі вболіває тільки за гроші.
Ответить
0
