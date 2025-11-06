Оптимист. Езерский назвал счет матча Динамо – Зриньски

В третьем туре группового раунда Лиги конференций «Динамо» на условно своем поле (Люблин) встретится с боснийским «Зриньски». В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший защитник «бело-синих» Владимир Езерский спрогнозировал итог этого противостояния.

– Киевлянам нужно постараться прибавить в дисциплине, в организации игры в обороне и реализации, – сказал Езерский. –Победитель определяется не по количеству голевых моментов, а по тому, кто лучше реализовывает свои шансы. Если удастся все это объединить, то я верю, что как минимум на гол подопечные Александра Шовковского могут претендовать. Хотя, давайте поставим на – 2:0.

Напомним, что поединок «Динамо» – «Зриньськи» состоится сегодня, 6 ноября. Начало встречи – в 22:00.