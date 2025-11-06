Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пять мячей на двоих. Езерский оценил перспективы Динамо и Шахтера в ЛК
Лига конференций
06 ноября 2025, 09:32 |
550
0

Пять мячей на двоих. Езерский оценил перспективы Динамо и Шахтера в ЛК

Экс-защитник сборной Украины уверен в победах украинских команд в матчах Лиги конференций

06 ноября 2025, 09:32 |
550
0
Пять мячей на двоих. Езерский оценил перспективы Динамо и Шахтера в ЛК
Динамо. Шахтер – Динамо

Сегодня, 6 ноября «Шахтер» и «Динамо» проведут свои очередные матчи в групповом раунде Лиги конференций против исландского «Брейдаблика» и боснийского «Зриньски» соответственно. Что светит украинским командам в противостояниях с этими соперниками эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший защитник «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины Владимир Езерский.

– Владимир Иванович, «Динамо» и «Шахтер» в групповом раунде наименее престижного клубного европейского футбола добыли одну победу в четырех матчах. Все печально?
– От наших грандов мы всегда ожидаем побед, как бы сложно не было, поскольку это лидеры украинского футбола. В частности, от «Динамо», которому пора бы взять первые очки в этом турнире. Но сейчас, к сожалению, ситуация такова, что нужно принимать то, что есть.

– Есть ли свет в конце тоннеля?
– Тяжело готовиться к матчам в том режиме, в котором находятся «Динамо» и «Шахтер». Динамовцы и «горняки» в постоянных разъездах. Тренерам сложно проводить полноценный тренировочный процесс, поэтому и на стабильность рассчитывать не приходиться. Тем не менее, предстоящие поединки возводятся в ранг ключевых в борьбе за выход из группы. Турнирная ситуация заставляет украинские команды играть на победу, особенно, опять-таки, это касается киевлян.

– Вы верите, что чемпион Украины выйдет из группы?
– Да. Впереди у «Динамо» соперники, которые им вполне по зубам, я имею ввиду «Зриньски», «Омонию» и «Ноа». Особняком стоит разве что «Фиорентина», но и то, итальянцы сейчас далеки от своей лучшей формы, занимая последнее место в Серии А. Тем более, что на данный момент от нужного место динамовцы отстают всего на два очка. Я считаю, что вся борьба впереди.

– То есть, сегодня украинские болельщики вправе рассчитывать на положительный результат от наших клубов?
– Я думаю, даже можно сказать, уверен, что как минимум в индивидуальном мастерстве футболисты украинских команд превосходят своих оппонентов. Считаю, что «Динамо» и «Шахтер» фавориты своих парах. Правда, это необходимо доказать на футбольном поле, а то не раз уже было, что у наших команд не получалось этого сделать.

– Тем не менее, «Динамо» сыграет с чемпионом Боснии и Герцеговины. Киевлянам непросто будет в моральном плане после поражения от «Шахтера» в чемпионате?
– Это не скажется на потенциале «бело-синих». Да, «горняки» выиграли в чемпионате, но немногим ранее киевляне выбили донетчан из Кубка Украины. Наоборот, «Динамо» матчи против «Шахтера» должны помочь, ведь это был, по сути, уровень еврокубков. А чем больше подобных матчей, тем быстрее будут расти молодежь. В таком плотном графике, когда поединки проходят каждые три-четыре дня, если долго переживать, то не хватит сил для последующих побед. Футболисты обязаны понимать, что они представляют Украину на международной арене, поэтому мотивация и желание добывать положительный результат должны стоять на первом месте.

– Если о команде очень мало знаешь, значит, она не столь сильна? Это я о шансах «Шахтера».
– У Арды Турана такой подбор исполнителей, что они могут навязывать свою игру любому сопернику. Но так как у турецкого наставника молодая команда, им важно сохранять концентрацию на протяжении всей игры, не терять компактность между линиями. И нужно удерживать баланс между контролем мяча, быстрым выходом из обороны в атаку и наоборот.

– Попробуйте спрогнозировать результаты матчей «Динамо» – «Зриньски» и «Шахтер» – «Брейдаблик»?
– Киевлянам нужно постараться прибавить в дисциплине, в организации игры в обороне и реализации. Победитель определяется не по количеству голевых моментов, а по тому, кто лучше реализовывает свои шансы. Если удастся все это объединить, то я верю, что как минимум на гол подопечные Александра Шовковского могут претендовать. Хотя, давайте поставим на – 2:0.

В «Шахтере» я больше уверен, поскольку техническая оснащенность бразильцев может сыграть свою роль. Потенциал там большой. Если «горняки» поймают свою игру, то может получиться и крупная победа. 3:0.

По теме:
Райо Вальекано – Лех Познань. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Полузащитник Зриньски: «Динамо – это серьезная команда»
Экс-игрок Динамо: «Этот футболист – просто космос, но много травм...»
Владимир Езерский Динамо Киев Лига конференций Шахтер Донецк Арда Туран Александр Шовковский Зриньски Мостар Брейдаблик Омония Ноа Ереван Фиорентина статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Бокс | 05 ноября 2025, 19:27 2
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг

Уорд стремится сразиться с Энтони

Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06 ноября 2025, 06:23 2
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира

Вечером 5 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06.11.2025, 04:01
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Пеп не эволюционирует. 12 мыслей о матче Манчестер Сити и Боруссии
Футбол | 06.11.2025, 09:44
Пеп не эволюционирует. 12 мыслей о матче Манчестер Сити и Боруссии
Пеп не эволюционирует. 12 мыслей о матче Манчестер Сити и Боруссии
Шахтер может построить собственный стадион в Киеве. Есть два варианта
Футбол | 06.11.2025, 03:17
Шахтер может построить собственный стадион в Киеве. Есть два варианта
Шахтер может построить собственный стадион в Киеве. Есть два варианта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
06.11.2025, 07:44 9
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02
Бокс
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
05.11.2025, 17:40 96
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем