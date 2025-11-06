Пять мячей на двоих. Езерский оценил перспективы Динамо и Шахтера в ЛК

Сегодня, 6 ноября «Шахтер» и «Динамо» проведут свои очередные матчи в групповом раунде Лиги конференций против исландского «Брейдаблика» и боснийского «Зриньски» соответственно. Что светит украинским командам в противостояниях с этими соперниками эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший защитник «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины Владимир Езерский.

– Владимир Иванович, «Динамо» и «Шахтер» в групповом раунде наименее престижного клубного европейского футбола добыли одну победу в четырех матчах. Все печально?

– От наших грандов мы всегда ожидаем побед, как бы сложно не было, поскольку это лидеры украинского футбола. В частности, от «Динамо», которому пора бы взять первые очки в этом турнире. Но сейчас, к сожалению, ситуация такова, что нужно принимать то, что есть.

– Есть ли свет в конце тоннеля?

– Тяжело готовиться к матчам в том режиме, в котором находятся «Динамо» и «Шахтер». Динамовцы и «горняки» в постоянных разъездах. Тренерам сложно проводить полноценный тренировочный процесс, поэтому и на стабильность рассчитывать не приходиться. Тем не менее, предстоящие поединки возводятся в ранг ключевых в борьбе за выход из группы. Турнирная ситуация заставляет украинские команды играть на победу, особенно, опять-таки, это касается киевлян.

– Вы верите, что чемпион Украины выйдет из группы?

– Да. Впереди у «Динамо» соперники, которые им вполне по зубам, я имею ввиду «Зриньски», «Омонию» и «Ноа». Особняком стоит разве что «Фиорентина», но и то, итальянцы сейчас далеки от своей лучшей формы, занимая последнее место в Серии А. Тем более, что на данный момент от нужного место динамовцы отстают всего на два очка. Я считаю, что вся борьба впереди.

– То есть, сегодня украинские болельщики вправе рассчитывать на положительный результат от наших клубов?

– Я думаю, даже можно сказать, уверен, что как минимум в индивидуальном мастерстве футболисты украинских команд превосходят своих оппонентов. Считаю, что «Динамо» и «Шахтер» фавориты своих парах. Правда, это необходимо доказать на футбольном поле, а то не раз уже было, что у наших команд не получалось этого сделать.

– Тем не менее, «Динамо» сыграет с чемпионом Боснии и Герцеговины. Киевлянам непросто будет в моральном плане после поражения от «Шахтера» в чемпионате?

– Это не скажется на потенциале «бело-синих». Да, «горняки» выиграли в чемпионате, но немногим ранее киевляне выбили донетчан из Кубка Украины. Наоборот, «Динамо» матчи против «Шахтера» должны помочь, ведь это был, по сути, уровень еврокубков. А чем больше подобных матчей, тем быстрее будут расти молодежь. В таком плотном графике, когда поединки проходят каждые три-четыре дня, если долго переживать, то не хватит сил для последующих побед. Футболисты обязаны понимать, что они представляют Украину на международной арене, поэтому мотивация и желание добывать положительный результат должны стоять на первом месте.

– Если о команде очень мало знаешь, значит, она не столь сильна? Это я о шансах «Шахтера».

– У Арды Турана такой подбор исполнителей, что они могут навязывать свою игру любому сопернику. Но так как у турецкого наставника молодая команда, им важно сохранять концентрацию на протяжении всей игры, не терять компактность между линиями. И нужно удерживать баланс между контролем мяча, быстрым выходом из обороны в атаку и наоборот.

– Попробуйте спрогнозировать результаты матчей «Динамо» – «Зриньски» и «Шахтер» – «Брейдаблик»?

– Киевлянам нужно постараться прибавить в дисциплине, в организации игры в обороне и реализации. Победитель определяется не по количеству голевых моментов, а по тому, кто лучше реализовывает свои шансы. Если удастся все это объединить, то я верю, что как минимум на гол подопечные Александра Шовковского могут претендовать. Хотя, давайте поставим на – 2:0.

В «Шахтере» я больше уверен, поскольку техническая оснащенность бразильцев может сыграть свою роль. Потенциал там большой. Если «горняки» поймают свою игру, то может получиться и крупная победа. 3:0.