Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
06 ноября 2025, 07:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

ФК Шахтер

В четверг, 6 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Шахтер – Брейдаблик

Ggbet 1.17 – 8.05 – 16.00

22:00 Динамо – Зриньски

Ggbet 1.66 – 3.95 – 5.40

19:45 Штурм – Ноттингем Форест

Ggbet 5.06 – 4.24 – 1.72

22:00 Рейнджерс – Рома

Ggbet 5.22 – 4.06 – 1.73

22:00 Бетис – Лион

Ggbet 1.81 – 4.15 – 4.50

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
