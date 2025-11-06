СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября

В четверг, 6 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Шахтер – Брейдаблик

1.17 – 8.05 – 16.00

22:00 Динамо – Зриньски

1.66 – 3.95 – 5.40

19:45 Штурм – Ноттингем Форест

5.06 – 4.24 – 1.72

22:00 Рейнджерс – Рома

5.22 – 4.06 – 1.73

22:00 Бетис – Лион

1.81 – 4.15 – 4.50

