Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Брейдаблик
Лига конференций
06 ноября 2025, 06:05 |
128
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Брейдаблик

6 ноября в 19:45 состоится матч 3-го тура Лиги конференций

06 ноября 2025, 06:05 |
128
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Брейдаблик
Коллаж Sport.ua

6 ноября в 19:45 в польском Кракове пройдет матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

Донецкий Шахтер принимает исландский Брейдаблик на стадионе Хенрика Реймана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арды Турана имеют 3 очка после двух матчей: победа над шотландским Абердином (3:2) и поражение от польской Легии (1:2).

Брейдаблик набрал 1 пункт из 6 возможных: поражение от швейцарской Лозанны (0:3) и ничья с финским КуПС (0:0).

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Брейдаблик

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Шахтер – Брейдаблик
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Брейдаблик. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Зриньски. Текстовая трансляция матча
Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола
Футбол | 05 ноября 2025, 21:42 17
Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола
Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола

Встреча четвертого тура главного еврокубка завершилась со счетом 2:2

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05 ноября 2025, 13:54 6
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину

Легенда «Динамо» сегодня празднует день рождения

Лига Европы 2025/26: Рейнджерс – Рома. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 06.11.2025, 05:15
Лига Европы 2025/26: Рейнджерс – Рома. Прогноз и анонс на матч
Лига Европы 2025/26: Рейнджерс – Рома. Прогноз и анонс на матч
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05.11.2025, 07:22
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 08:44
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02
Бокс
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем