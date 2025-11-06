6 ноября в 19:45 в польском Кракове пройдет матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

Донецкий Шахтер принимает исландский Брейдаблик на стадионе Хенрика Реймана.

Подопечные Арды Турана имеют 3 очка после двух матчей: победа над шотландским Абердином (3:2) и поражение от польской Легии (1:2).

Брейдаблик набрал 1 пункт из 6 возможных: поражение от швейцарской Лозанны (0:3) и ничья с финским КуПС (0:0).

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Брейдаблик

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO