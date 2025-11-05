Стала известна оценка Кащука за матч с Челси

В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Челси».

Поединок проходил на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку.

Поединок завершился сенсационной ничьей со счетом 2:2.

Украинский вингер «Карабаха» Александр Кащук вышел на поле на 75-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaSсore и Whocored оценили игру футболиста в 6.3 и 6.8 баллов соответственно

Лучшим по версии обоих порталов стал вингер гостей Эстевао, на счету которого один гол и оценки 7.8 и 8.3.