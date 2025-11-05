Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 23:39
Стала известна оценка Кащука за матч с Челси

Украинский вингер вышел на поле во втором тайме

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Челси».

Поединок проходил на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Поединок завершился сенсационной ничьей со счетом 2:2.

Украинский вингер «Карабаха» Александр Кащук вышел на поле на 75-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaSсore и Whocored оценили игру футболиста в 6.3 и 6.8 баллов соответственно

Лучшим по версии обоих порталов стал вингер гостей Эстевао, на счету которого один гол и оценки 7.8 и 8.3.

По теме:
Виктор Осимхен обновил еврокубковый рекорд Галатасарая
ВИДЕО. Боруссия Д отыграла один гол у Ман Сити в матче ЛЧ
ВИДЕО. Трубин пытался: Шик поразил ворота украинца в матче Бенфика – Байер
Эстевао Виллиан Челси Карабах Агдам Алексей Кащук
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
