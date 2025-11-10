«Это полная ложь». Миколенко выступил с заявлением о своем будущем
Виталий планирует и дальше играть за «Эвертон»
Защитник сборной Украины и английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко отреагировал на слухи, будто он не хочет продлевать контракт с клубом.
Украинец подтвердил, что сейчас полностью сосредоточен на игре за команду и не планирует менять клуб.
«То, что я не хочу вести переговоры с «Эвертоном», – это полная ложь. Мы просто еще не обсуждали этот вопрос. Я знаю, что мой агент скоро поговорит с представителями клуба.
Я даже не думаю об этом, потому что мне нравится играть за «Эвертон», я получаю удовольствие здесь, и для меня это самое важное. Моей семье здесь комфортно жить», — заявил Миколенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы переиграли «Сельту» и поднялись на второе место
Киевляне проиграли домашний матч 0:1