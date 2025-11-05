Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алаа ГРАМ: «Лига конференций очень важна для Шахтера. Надо взять три очка»
Лига конференций
05 ноября 2025, 21:48 | Обновлено 05 ноября 2025, 22:14
214
2

Алаа ГРАМ: «Лига конференций очень важна для Шахтера. Надо взять три очка»

Защитник Шахтера принял участие в пресс-конференции перед игрой с Брейдабликом

05 ноября 2025, 21:48 | Обновлено 05 ноября 2025, 22:14
214
2 Comments
Алаа ГРАМ: «Лига конференций очень важна для Шахтера. Надо взять три очка»
ФК Шахтер. Алаа Грам

Защитник «Шахтера» Алаа Грам принял участие в пресс-конференции в польском Кракове накануне игры 3-го тура Лиги конференций с исландским клубом «Брейдаблик».

– Как чувствуешь себя перед матчем и как можешь охарактеризовать соперника?

– Для нас все матчи важны, и завтрашний – один из них. Мы должны сделать все, чтобы одержать победу, ведь нам нужно поддерживать ритм. Недавно мы выиграли у «Динамо» в последнем матче, но и Лига конференций также очень важна для нас. Надеюсь, мы сможем сделать все, чтобы победить завтра.

– В своем последнем матче «Шахтер» победил «Динамо» и лидирует в чемпионате Украины, так что можно сказать, что у команды сейчас приподнятое настроение. Как именно этот фактор влияет на подготовку к завтрашней встрече?

– Конечно, каждая игра с «Динамо» – особенная. Матч между «Динамо» и «Шахтером» всегда имеет статус дерби, и эта победа была очень важной. Игра была непростой, но нам удалось добиться победы в конце. Этот поединок, безусловно, добавил нам уверенности, а участие в Лиге конференций для нас не менее важно. Надеюсь, мы сделаем все, чтобы победить завтра.

– Предыдущий матч в Лиге конференций завершился не самым приятным для «Шахтера» результатом. Какую работу над ошибками провела команда и что планируете изменить в своей игре?

– Конечно, в футболе случаются как неудачные матчи, так и положительные. Но после таких игр нам нужно делать акцент именно на положительном и извлекать из них те полезные уроки, которые можем. В то же время та игра состоялась два–три недели назад, с тех пор мы много работали, сделали все необходимое, чтобы подготовиться и сосредоточиться на завтрашней. Матч с «Легией» уже позади, сейчас думаем только о завтрашнем. Хотим набрать три очка и сделаем все возможное для победы.

– Каковы командные цели на этот сезон и какие личные задачи ставишь перед собой?

– Это очень хороший вопрос. Прежде всего, для меня всегда большая честь быть здесь, в таком большом клубе, как «Шахтер». Я постоянно стараюсь делать все возможное для команды, для нашего тренера, стремлюсь показывать свой максимум в каждом аспекте и демонстрировать всем лучшего Алаа. Если на то будет воля Божья, мы завоюем много титулов и трофеев, а я постараюсь отдать все свои силы «Шахтеру».

По теме:
ТУРАН: «Мечта Шахтера – войти в топ-восьмерку. Но в футболе возможно все»
ШТИМАЦ: Секрет обороны Зриньски? Раскрою правду – я был хорошим защитником
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер - Брейдаблик Шахтер Донецк Брейдаблик Лига конференций Алаа Грам пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины не поехал с Динамо играть матч еврокубка
Футбол | 05 ноября 2025, 22:07 0
Футболист сборной Украины не поехал с Динамо играть матч еврокубка
Футболист сборной Украины не поехал с Динамо играть матч еврокубка

Владимир Бражко пропустит матч против «Зриньски»

В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05 ноября 2025, 07:22 11
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского

Андрей Шахов сообщил, что конспекты Лобановского находятся у Шовковского

Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футбол | 05.11.2025, 06:23
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05.11.2025, 13:54
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Футбол | 05.11.2025, 17:40
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
А на цьому сайті, між коментаторами важливо навести срач і не важливі ті 3 очки, аж ніяк.
Головне, щоб опонент (Динамо/Шахтар) зіграв гірше (або краще, або так само... не суть)
Ответить
0
avk2307
Сподіваюсь вийде в старті
Ответить
0
Популярные новости
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 55
Футбол
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 220
Футбол
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 5
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем