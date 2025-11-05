Алаа ГРАМ: «Лига конференций очень важна для Шахтера. Надо взять три очка»

Защитник «Шахтера» Алаа Грам принял участие в пресс-конференции в польском Кракове накануне игры 3-го тура Лиги конференций с исландским клубом «Брейдаблик».

– Как чувствуешь себя перед матчем и как можешь охарактеризовать соперника?

– Для нас все матчи важны, и завтрашний – один из них. Мы должны сделать все, чтобы одержать победу, ведь нам нужно поддерживать ритм. Недавно мы выиграли у «Динамо» в последнем матче, но и Лига конференций также очень важна для нас. Надеюсь, мы сможем сделать все, чтобы победить завтра.

– В своем последнем матче «Шахтер» победил «Динамо» и лидирует в чемпионате Украины, так что можно сказать, что у команды сейчас приподнятое настроение. Как именно этот фактор влияет на подготовку к завтрашней встрече?

– Конечно, каждая игра с «Динамо» – особенная. Матч между «Динамо» и «Шахтером» всегда имеет статус дерби, и эта победа была очень важной. Игра была непростой, но нам удалось добиться победы в конце. Этот поединок, безусловно, добавил нам уверенности, а участие в Лиге конференций для нас не менее важно. Надеюсь, мы сделаем все, чтобы победить завтра.

– Предыдущий матч в Лиге конференций завершился не самым приятным для «Шахтера» результатом. Какую работу над ошибками провела команда и что планируете изменить в своей игре?

– Конечно, в футболе случаются как неудачные матчи, так и положительные. Но после таких игр нам нужно делать акцент именно на положительном и извлекать из них те полезные уроки, которые можем. В то же время та игра состоялась два–три недели назад, с тех пор мы много работали, сделали все необходимое, чтобы подготовиться и сосредоточиться на завтрашней. Матч с «Легией» уже позади, сейчас думаем только о завтрашнем. Хотим набрать три очка и сделаем все возможное для победы.

– Каковы командные цели на этот сезон и какие личные задачи ставишь перед собой?

– Это очень хороший вопрос. Прежде всего, для меня всегда большая честь быть здесь, в таком большом клубе, как «Шахтер». Я постоянно стараюсь делать все возможное для команды, для нашего тренера, стремлюсь показывать свой максимум в каждом аспекте и демонстрировать всем лучшего Алаа. Если на то будет воля Божья, мы завоюем много титулов и трофеев, а я постараюсь отдать все свои силы «Шахтеру».