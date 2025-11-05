Очередная потеря для Милана. Нападающий команды выбыл на несколько недель
Сантьяго Хименес получил травму лодыжки
Мексиканский нападающий «Милана» Сантяго Хименес сообщил в соцсетях, что получил травму.
Футболист не был включен в заявку на матч против «Ромы», поскольку еще в предыдущей игре почувствовал боль в лодыжке. Теперь Хименес объявил о решении сделать паузу, начав лечение, которое продлится около пяти недель.
«В течение нескольких месяцев я играл с травмой лодыжки, которая не позволяла мне быть готовым на 100% и чувствовать себя комфортно на поле. Очень хотел помогать команде, поэтому продолжал играть, но боль усиливалась, и настал момент остановиться», – написал Сантяго.
Таким образом, Хименес пропустит ноябрьские матчи сборной Мексики против Уругвая и Парагвая, а также не поможет в Серии А «Милану» до середины декабря.
