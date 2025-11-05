Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 12:41
Назван лучший футболист Шахтера в октябре

Признание получил полузащитник Педриньо

Назван лучший футболист Шахтера в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Определен лучший игрок донецкого «Шахтера» в октябре.

Им стал бразильский полузащитник Педриньо.

По итогам голосования болельщиков бразилец был признан лучшим футболистом команды в октябре, набрав 39 процентов голосов и опередив Луку Мейреллиша, Кауана Элиаса и Егора Назарину.

Он провел 6 матчей за этот период, в которых отличился четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Шахтере» высказались о судействе в матче с «Динамо».

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
