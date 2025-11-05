Назван лучший футболист Шахтера в октябре
Признание получил полузащитник Педриньо
Определен лучший игрок донецкого «Шахтера» в октябре.
Им стал бразильский полузащитник Педриньо.
По итогам голосования болельщиков бразилец был признан лучшим футболистом команды в октябре, набрав 39 процентов голосов и опередив Луку Мейреллиша, Кауана Элиаса и Егора Назарину.
Он провел 6 матчей за этот период, в которых отличился четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что в «Шахтере» высказались о судействе в матче с «Динамо».
