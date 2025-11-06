Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Это грубая ошибка, которая могла повлиять на Шахтер и Динамо»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2025, 05:07
Йожеф САБО: «Это грубая ошибка, которая могла повлиять на Шахтер и Динамо»

Бывший тренер киевского клуба раскритиковал работу главного арбитра в матче Премьер-лиги

Йожеф САБО: «Это грубая ошибка, которая могла повлиять на Шахтер и Динамо»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал результат матча Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» одолел киевское «Динамо» (3:1), а также раскритиковал действия главного арбитра:

– Йожеф Йожефович, «Динамо» заслуженно уступило «Шахтеру» в прошлом туре УПЛ?

– В принципе, да. Я еще перед игрой говорил, что «горняки» сейчас выглядят сильнее. Так оно и вышло. У «Шахтера» лучше подбор исполнителей. Бразильцы с мячом работают как артисты, они быстрее принимают решения.

– При счете 2:1 арбитр встречи не назначил пенальти в ворота «Шахтера». Это могло повлиять на итоговый результат?

– Да. Это была грубая ошибка рефери. Я был уверен, что Романов просмотрит VAR, но когда игра продолжилась, я был удивлен. Зачем тогда использовать эту систему.

Наблюдая за матчами английской Премьер-лиги и французской Лиги 1, могу сказать, что наши арбитры так же слабы, как и наши футболисты, – рассказал Сабо.

Николай Тытюк Источник: Meta.ua
