Йожеф САБО: «Это грубая ошибка, которая могла повлиять на Шахтер и Динамо»
Бывший тренер киевского клуба раскритиковал работу главного арбитра в матче Премьер-лиги
Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал результат матча Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» одолел киевское «Динамо» (3:1), а также раскритиковал действия главного арбитра:
– Йожеф Йожефович, «Динамо» заслуженно уступило «Шахтеру» в прошлом туре УПЛ?
– В принципе, да. Я еще перед игрой говорил, что «горняки» сейчас выглядят сильнее. Так оно и вышло. У «Шахтера» лучше подбор исполнителей. Бразильцы с мячом работают как артисты, они быстрее принимают решения.
– При счете 2:1 арбитр встречи не назначил пенальти в ворота «Шахтера». Это могло повлиять на итоговый результат?
– Да. Это была грубая ошибка рефери. Я был уверен, что Романов просмотрит VAR, но когда игра продолжилась, я был удивлен. Зачем тогда использовать эту систему.
Наблюдая за матчами английской Премьер-лиги и французской Лиги 1, могу сказать, что наши арбитры так же слабы, как и наши футболисты, – рассказал Сабо.
