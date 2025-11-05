Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить

В четверг, 6 ноября, состоится матч третьего тура Лиги конференций, в котором сыграют киевское «Динамо» и боснийский «Зриньски».

Накануне этого противостояния известный тренер Йожеф Сабо оценил игру «бело-синих» и одного из лидеров, вингера Андрея Ярмоленко.

– Два поражения подряд в Лиге конференций должны подтолкнуть «Динамо» к более решительным действиям ради положительного результата?

– Не думаю. У футболистов «Динамо» нет характера. Что касается Ярмоленко. Я уважаю Андрея как человека и как футболиста, но годы берут свое. Он три матча играет нападающим, но очень редко встречается с мячом.

Впрочем, замены ему нет. Почему? Потому что более талантливые исполнители уезжают за границу. Плохие наши дела. Перспектив у команды я не вижу, – подытожил Сабо.

Подопечные Александра Шовковского не набрали ни одного балла и занимают 34-е место в турнирной таблице. «Динамо» уступило в предыдущих матчах английскому «Кристал Пэлас» (0:2) и турецкому «Самсунспору» (0:3).