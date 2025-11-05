Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Надо играть с первых минут, а не только во втором тайме»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 15:06 |
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Полтавой»

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал ничью с «Полтавой» (2:2) в матче 11-го тура УПЛ.

– Егор, «Кривбассу» немного не хватило третьего, решающего мяча. Команда выглядела лучше соперника почти во всех компонентах, но что скажете о реализации моментов – была ли она на должном уровне?

– Надо выходить и играть с первых минут, а не только во втором тайме. У нас есть проблемы при стандартах, уже два матча подряд пропускаем именно после таких ситуаций, а это недопустимо. Хочется извиниться перед руководством Клуба и болельщиками. После провальной предыдущей игры мы очень хотели реабилитироваться, но, к сожалению, не удалось. Теперь будем работать над ошибками и готовиться к следующему поединку, чтобы достичь положительного результата.

– В начале матча команда выглядела несколько расконцентрированной. С чем это связано?

– Трудно сказать. Мы готовились к этому поединку и понимали, что нужно играть максимально сосредоточенно с первых минут. Почему произошло именно так – будем разбирать, чтобы больше не повторять подобных ошибок.

– Во втором тайме произошел эпизод с назначением пенальти: соперник не попал по мячу, но задел вас. Как прокомментируете тот момент?

– Виливальд заработал 11-метровый. Там было скопление игроков в штрафной площади, и соперник вместо мяча ударил нашего футболиста по ноге. По моему мнению, это чистый пенальти – и VAR это подтвердил.

Полтава чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Полтава Егор Твердохлеб
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
