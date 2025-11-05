Ливерпуль готовит сенсационный зимний трансфер. 100 млн евро за защитника

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 ноября 2025, 23:04 | Обновлено 05 ноября 2025, 23:05
640
1

Алессандро Бастони может покинуть «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

Английский «Ливерпуль» интересуется итальянским центральным защитником миланского «Интера» Алессандро Бастони, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить за 26-летнего футболиста 100 миллионов евро уже в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2025/26 Алессандро Бастони провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Кевином.

По теме:
Неожиданный претендент. Месси сенсационно может вернуться в Европу зимой
Лига чемпионов. 4-й тур, матчи 5 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Шахтер может вернуть легионера, который покинул Украину из-за войны
Алессандро Бастони Ливерпуль Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
