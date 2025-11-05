Ливерпуль готовит сенсационный зимний трансфер. 100 млн евро за защитника

Английский «Ливерпуль» интересуется итальянским центральным защитником миланского «Интера» Алессандро Бастони, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить за 26-летнего футболиста 100 миллионов евро уже в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2025/26 Алессандро Бастони провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Кевином.