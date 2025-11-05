Ханс-Дитер ФЛИК: «Мне нравится то, что я вижу на тренировках»

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал пресс-конференцию перед матчем четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов с «Брюгге»:

«Мы постепенно возвращаем игроков, и мне нравится то, что я вижу на тренировках. Я вижу, что менталитет команды стал лучше»

«В начале сезона у нас было много травм, но мне нравится, как команда тренировалась перед матчем на стадионе «Брюгге», где будет отличная атмосфера». «Брюгге любит владеть мячом и прессинговать. Думаю, это будет похоже на матч против Эльче».

«Мы должны играть как команда и сосредоточиться на игровом плане. Мы сделали шаг вперед, победив «Эльче», и к нам вернулись такие важные игроки, как Ольмо и Левандовски. У нас есть все необходимое, чтобы победить Брюгге».

«Мы хотим три очка».

«Матч между «Брюгге» и «Барселоной» состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву.

