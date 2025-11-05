КВАРАЦХЕЛИЯ: «Бавария очень сильна. Нойер – это легенда спорта»

Французский ПСЖ и немецкая Бавария сыграли матч Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Дубль Луиса Диаса дал преимущество Баварии в первом тайме. В конце первого тайма Луис Диас был удален за грубый фол.

Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один мяч для ПСЖ, но Бавария благодаря Мануэлю Нойеру удержала победу вдесятером (2:1).

Хвича Кварацхелия, нападающий «ПСЖ» дал комментарий после игры:

«Бавария очень сильна. Даже играя вдесятером, они хорошо защищались против нас. У нас были моменты, но этого оказалось недостаточно.

Мануэль Нойер? Для меня он – легенда спорта. Всегда особенно играть против него».