КВАРАЦХЕЛИЯ: «Бавария очень сильна. Нойер – это легенда спорта»
Форвард ПСЖ прокомментировал поражение в матче с Баварией
Французский ПСЖ и немецкая Бавария сыграли матч Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Дубль Луиса Диаса дал преимущество Баварии в первом тайме. В конце первого тайма Луис Диас был удален за грубый фол.
Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один мяч для ПСЖ, но Бавария благодаря Мануэлю Нойеру удержала победу вдесятером (2:1).
Хвича Кварацхелия, нападающий «ПСЖ» дал комментарий после игры:
«Бавария очень сильна. Даже играя вдесятером, они хорошо защищались против нас. У нас были моменты, но этого оказалось недостаточно.
Мануэль Нойер? Для меня он – легенда спорта. Всегда особенно играть против него».
