Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  КВАРАЦХЕЛИЯ: «Бавария очень сильна. Нойер – это легенда спорта»
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 03:59 | Обновлено 05 ноября 2025, 04:03
0

КВАРАЦХЕЛИЯ: «Бавария очень сильна. Нойер – это легенда спорта»

Форвард ПСЖ прокомментировал поражение в матче с Баварией

КВАРАЦХЕЛИЯ: «Бавария очень сильна. Нойер – это легенда спорта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича и Нойер

Французский ПСЖ и немецкая Бавария сыграли матч Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Дубль Луиса Диаса дал преимущество Баварии в первом тайме. В конце первого тайма Луис Диас был удален за грубый фол.

Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один мяч для ПСЖ, но Бавария благодаря Мануэлю Нойеру удержала победу вдесятером (2:1).

Хвича Кварацхелия, нападающий «ПСЖ» дал комментарий после игры:

«Бавария очень сильна. Даже играя вдесятером, они хорошо защищались против нас. У нас были моменты, но этого оказалось недостаточно.

Мануэль Нойер? Для меня он – легенда спорта. Всегда особенно играть против него».

Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Мануэль Нойер Хвича Кварацхелия
Николай Степанов Источник: УЕФА
