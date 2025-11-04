Сыграет ли Забарный? Названы стартовые составы на матч ПСЖ и Баварии
4 ноября в 22:00 состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26
4 ноября в 22:00 состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария» сыграют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Луис Энрике и Венсан Компани назвали стартовые составы команд на игру.
Украинский защитник Илья Забарный не включен в заявку ПСЖ, он пропускает матч из-за удаления в предыдущей игре.
ПСЖ и Бавария входит в группу лидеров из 5 команд, которые после 3 туров набрали 9 очков из 9.
Названы стартовые составы на матч ПСЖ и Баварии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В резервный список «сине-желтых» вошли десять футболистов
Гости одолели Сассуоло со счетом 2:1