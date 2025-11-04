Сыграет ли Забарный? Названы стартовые составы на матч ПСЖ и Баварии

4 ноября в 22:00 состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария» сыграют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Луис Энрике и Венсан Компани назвали стартовые составы команд на игру.

Украинский защитник Илья Забарный не включен в заявку ПСЖ, он пропускает матч из-за удаления в предыдущей игре.

ПСЖ и Бавария входит в группу лидеров из 5 команд, которые после 3 туров набрали 9 очков из 9.

Названы стартовые составы на матч ПСЖ и Баварии