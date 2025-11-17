Анатолию Трубину нашли новую команду

Бывший вратарь «Динамо», а ныне тренер Владимир Цыткин рассказал, где стоит продолжить карьеру Анатолию Трубину.

«Мне очень нравится английский футбол. Он сейчас меняется к лучшему, там много иностранцев и он эволюционирует. На мой взгляд, Трубину с его физическими данными подошла бы Англия, там бы его точно научили играть на выходах.

Ему нужно попасть в хорошую, среднюю команду, чтобы иметь постоянную игровую практику. При всем уважении, чемпионаты Англии и Португалии нельзя сравнивать. В АПЛ каждую неделю битва. Это был бы интересный вызов для Трубина.

В МЮ Трубину будет сложно, потому что там высокое давление. А вот в командах Сандерленд или Борнмут он может раскрыться, как это сделал Забарный», – сказал Цыткин.