Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
04 ноября 2025, 19:21
Игрок сборной Украины может сменить клуб. Идут переговоры

Артем Довбик может стать игроком «Милана»

Игрок сборной Украины может сменить клуб. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Лука Кохен.

По информации источника, итальянский гранд ведет переговоры по трансферу 28-летнего футболиста римского клуба. Психологические аспект влияет на травму мексиканского нападающего «россонери» Сантьяго Хименеса, которого должен заменить украинец.

В текущем сезоне Артем Довбки провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что спортивный директор «Ромы» высказался о Артеме Довбике.

Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Милан Сантьяго Хименес
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
