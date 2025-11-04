Игрок сборной Украины может сменить клуб. Идут переговоры

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Лука Кохен.

По информации источника, итальянский гранд ведет переговоры по трансферу 28-летнего футболиста римского клуба. Психологические аспект влияет на травму мексиканского нападающего «россонери» Сантьяго Хименеса, которого должен заменить украинец.

В текущем сезоне Артем Довбки провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что спортивный директор «Ромы» высказался о Артеме Довбике.