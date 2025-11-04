Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент клуба УПЛ: «В суде доказали, что мы рекламировали казино»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 16:04 |
Президент клуба УПЛ: «В суде доказали, что мы рекламировали казино»

Сергей Иващенко рассказал о штрафе, который получил СК Полтава

04 ноября 2025, 16:04
Президент клуба УПЛ: «В суде доказали, что мы рекламировали казино»
СК Полтава. Сергей Иващенко

Президент СК Полтава Сергей Иващенко прокомментировал постановление Верховного Суда, согласно которому КРАИЛ оштрафовала ООО СК Полтава на 2,4 млн гривен.

– Сергей Васильевич, объясните, как могла возникнуть подобная ситуация и кто в ней виноват?

– Виноват президент клуба, наверное… Если Верховный Суд считает, что мы что-то нарушили, виноват президент клуба, который подписывал договор со спонсором. Постановление Верховного Суда есть, поэтому будем его выполнять.

– Кто виноват, выяснили. Но как могла возникнуть подобная ситуация, вы что, не консультировались с юристом перед подписанием бумаг?

– Ну вот сейчас одним из спонсоров Украинской Премьер-лиги есть подобная компания. И другие букмекерские конторы и игровые платформы [сотрудничают с футбольными клубами]. Ну, тоже самое, но, я не понимаю, есть одна трактовка закона, а есть другая… Разве букмекерские конторы, как и казино, не запрещено рекламировать?

– Я журналист, господин Сергей, не юрист.

– С позиции логики – то же, как по мне. На момент заключения спонсорского соглашения мы думали, что делаем все в правовом поле. Мы не рекламировали казино, мы говорили, что это наш спонсор, но в суде показали, что мы рекламировали казино. Как-то так…

Что касается консультации с юристом, то дело было, еще когда мы выступали в Первой лиге, оно тянулось в судах более двух лет. Я с себя как президент вину не снимаю. Почитав закон, я понял его так, что это – допустим, и не реклама казино… Серьезной консультации с юристами не было, – сказал Иващенко.

В нынешнем сезоне Полтава находится на дне турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе шесть зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.

Сергей Иващенко Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
