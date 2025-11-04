Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 ноября американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 5) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2025.

Ориентировочно в 17:30 Пегула сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 12-я встреча соперниц. На счету Джессики три победы.

В одном квартете Пегула и Соболенко выступают вместе с Коко Гауфф и Жасмин Паолини.