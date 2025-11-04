Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
04 ноября 2025, 14:05
Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира WTA 2025

Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

4 ноября американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 5) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2025.

Ориентировочно в 17:30 Пегула сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.

Это будет 12-я встреча соперниц. На счету Джессики три победы.

В одном квартете Пегула и Соболенко выступают вместе с Коко Гауфф и Жасмин Паолини.

📺 Видеотрансляция
Джессика Пегула Арина Соболенко Итоговый турнир WTA смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
