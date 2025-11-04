WTA04 ноября 2025, 14:05 |
Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира WTA 2025
4 ноября американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 5) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2025.
Ориентировочно в 17:30 Пегула сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.
Это будет 12-я встреча соперниц. На счету Джессики три победы.
В одном квартете Пегула и Соболенко выступают вместе с Коко Гауфф и Жасмин Паолини.
