Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Мы должны побеждать»
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 14:08 | Обновлено 04 ноября 2025, 14:09
130
0

Диего СИМЕОНЕ: «Мы должны побеждать»

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от игры с «Юнионом»

04 ноября 2025, 14:08 | Обновлено 04 ноября 2025, 14:09
130
0
Диего СИМЕОНЕ: «Мы должны побеждать»
УЕФА. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Юниона»:

«Нам нужно победить, и нам нужны наши болельщики. Они должны быть уверены, что их поддержка очень важна для нас.

Нам нужны очки, чтобы улучшить свое место в Лиге чемпионов, и это создает обязательство, которое мы должны выполнить завтра. Соперник будет жестким, выставляя своих быстрых крайних защитников, и мы должны будем вести игру так, чтобы нанести им ущерб, зная, что нам нужно делать».

Матч «Атлетико» – «Юнион» состоится 4 ноября в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Атлетико – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Олимпиакос – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Диего Симеоне пресс-конференция Атлетико Мадрид Лига чемпионов Юнион Сен-Жилуаз
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Футбол | 04 ноября 2025, 09:02 1
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины

Назар Волошин завершает этап восстановления после травмы

В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 03 ноября 2025, 19:50 219
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо

Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой

Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить голкипера сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 07:31
Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить голкипера сборной Украины
Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить голкипера сборной Украины
Лидер ЛНЗ больше не сыграет в этом году. Его ждет операция
Футбол | 04.11.2025, 13:58
Лидер ЛНЗ больше не сыграет в этом году. Его ждет операция
Лидер ЛНЗ больше не сыграет в этом году. Его ждет операция
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04.11.2025, 08:33
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 16
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 12
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 32
Футбол
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
БЕРИНЧИК: «У Усика и Кличко не хватит мужества сделать это. Он зассыт»
БЕРИНЧИК: «У Усика и Кличко не хватит мужества сделать это. Он зассыт»
03.11.2025, 05:42 5
Бокс
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем