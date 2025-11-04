Диего СИМЕОНЕ: «Мы должны побеждать»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Юниона»:

«Нам нужно победить, и нам нужны наши болельщики. Они должны быть уверены, что их поддержка очень важна для нас.

Нам нужны очки, чтобы улучшить свое место в Лиге чемпионов, и это создает обязательство, которое мы должны выполнить завтра. Соперник будет жестким, выставляя своих быстрых крайних защитников, и мы должны будем вести игру так, чтобы нанести им ущерб, зная, что нам нужно делать».

Матч «Атлетико» – «Юнион» состоится 4 ноября в 22:00 по киевскому времени.