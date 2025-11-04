Ванат рассказал о разнице между Динамо и Жироной после перехода в Ла Лигу

Форвард испанской «Жироны» Владислав Ванат сравнил нынешнюю команду и киевское «Динамо», которое он покинул во время летнего трансферного окна.

«Разница с «Динамо» есть конечно. У нас, в «Жироне», очень много тактических передвижений. За неделю до игры у нас обычно по две тяжелых тренировки каждый день, а за несколько дней до матча занятие может длиться всего 20 минут. Просто выйти на поле, побегать.

Затем восстановление. Многие занятия проходят в тренажерном зале и очень много тактики. Тренировки интенсивнее, чем были в «Динамо», но не тяжелее.

Пока я не переехал в тот дом, в котором должен был. Когда все дела сделаю, буду учить испанский язык. Это уже будет после международной паузы на матче сборных», – рассказал Ванат.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел девять матчей в составе каталонской команды, где забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт украинского форварда истекает в июне 2030 года.