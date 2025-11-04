Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ванат рассказал о разнице между Динамо и Жироной после перехода в Ла Лигу
Испания
04 ноября 2025, 13:17
Форвард сборной Украины провел девять матчей в составе каталонского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард испанской «Жироны» Владислав Ванат сравнил нынешнюю команду и киевское «Динамо», которое он покинул во время летнего трансферного окна.

«Разница с «Динамо» есть конечно. У нас, в «Жироне», очень много тактических передвижений. За неделю до игры у нас обычно по две тяжелых тренировки каждый день, а за несколько дней до матча занятие может длиться всего 20 минут. Просто выйти на поле, побегать.

Затем восстановление. Многие занятия проходят в тренажерном зале и очень много тактики. Тренировки интенсивнее, чем были в «Динамо», но не тяжелее.

Пока я не переехал в тот дом, в котором должен был. Когда все дела сделаю, буду учить испанский язык. Это уже будет после международной паузы на матче сборных», – рассказал Ванат.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел девять матчей в составе каталонской команды, где забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт украинского форварда истекает в июне 2030 года.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Ванат
Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
