Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Максимальная концентрация. Шахтер отправился на матч Лиги конференций
Лига конференций
04 ноября 2025, 11:29
ФОТО. Максимальная концентрация. Шахтер отправился на матч Лиги конференций

В четверг, 6 ноября, «горняки» сыграют против «Брейдаблика»

ФОТО. Максимальная концентрация. Шахтер отправился на матч Лиги конференций
ФК Шахтер Донецк.

Делегация донецкого Шахтера отправилась в Краков (Польша), где их ожидает матч третьего тура Лиги конференций.

«Отправление в Краков», – лаконично написала пресс-служба Шахтера, прикрепив несколько снимков.

Уже в четверг, 6 ноября, донецкий Шахтер сыграет матч третьего тура Лиги конференций, где соперником команды Арды Турана станет исландский «Брейдаблик».

В нынешнем сезоне Лиги конференций Шахтер занимает 17-ю строчку.«Горняки» обыграли Абердин (3:2) и уступили варшавской Легии (1:2).

По теме:
Игорь СУРКИС после матча с Шахтером: «Мы знаем, кто за всем этим стоит»
Юрченко рассказал о своем трансфере в Байер
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Лига конференций Шахтер Донецк Брейдаблик
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
