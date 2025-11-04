ФОТО. Максимальная концентрация. Шахтер отправился на матч Лиги конференций
В четверг, 6 ноября, «горняки» сыграют против «Брейдаблика»
Делегация донецкого Шахтера отправилась в Краков (Польша), где их ожидает матч третьего тура Лиги конференций.
«Отправление в Краков», – лаконично написала пресс-служба Шахтера, прикрепив несколько снимков.
Уже в четверг, 6 ноября, донецкий Шахтер сыграет матч третьего тура Лиги конференций, где соперником команды Арды Турана станет исландский «Брейдаблик».
В нынешнем сезоне Лиги конференций Шахтер занимает 17-ю строчку.«Горняки» обыграли Абердин (3:2) и уступили варшавской Легии (1:2).
