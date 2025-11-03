Украина. Премьер лига03 ноября 2025, 16:29 | Обновлено 03 ноября 2025, 16:42
1003
4
Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере
Клуб доверяет тренеру, рассказал Цыганык
03 ноября 2025, 16:29 | Обновлено 03 ноября 2025, 16:42
1003
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что сейчас Шахтер не думает об увольнении наставника Арды Турана, несмотря на поражения в еврокубках и неудачу в матче с Динамо в Кубке Украины.
«Туран продолжает учиться в Шахтере. Есть ли у него время учиться в Шахтере? По моей информации, у Ахметова к нему есть кредит доверия, и Турана никто не собирался увольнять после еврокубков или после поражения от Динамо», – сказал Цыганык.
В УПЛ Шахтер обыграл Динамо и лидирует с 4-очковым перевесом над киевлянами.
Читайте также:Первое настоящее украинское дерби. Спасибо Денису Попову
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2025, 08:13 12
Тренер напомнил слова Попова после последнего матча
Футбол | 03 ноября 2025, 00:02 16
Киевляне проиграли 1:3
Футбол | 02.11.2025, 19:58
Футбол | 03.11.2025, 16:01
Футбол | 03.11.2025, 10:06
Популярные новости
03.11.2025, 07:37 7
02.11.2025, 20:40 5
01.11.2025, 21:45 1
02.11.2025, 00:32 4
02.11.2025, 22:59 31
03.11.2025, 08:44 12
02.11.2025, 20:44 63
Заголовок так гласит.