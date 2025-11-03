Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что сейчас Шахтер не думает об увольнении наставника Арды Турана, несмотря на поражения в еврокубках и неудачу в матче с Динамо в Кубке Украины.

«Туран продолжает учиться в Шахтере. Есть ли у него время учиться в Шахтере? По моей информации, у Ахметова к нему есть кредит доверия, и Турана никто не собирался увольнять после еврокубков или после поражения от Динамо», – сказал Цыганык.

В УПЛ Шахтер обыграл Динамо и лидирует с 4-очковым перевесом над киевлянами.