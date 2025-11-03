Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 16:29 | Обновлено 03 ноября 2025, 16:42
1003
4

Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере

Клуб доверяет тренеру, рассказал Цыганык

ФК Шахтер. Арда Туран

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что сейчас Шахтер не думает об увольнении наставника Арды Турана, несмотря на поражения в еврокубках и неудачу в матче с Динамо в Кубке Украины.

«Туран продолжает учиться в Шахтере. Есть ли у него время учиться в Шахтере? По моей информации, у Ахметова к нему есть кредит доверия, и Турана никто не собирался увольнять после еврокубков или после поражения от Динамо», – сказал Цыганык.

В УПЛ Шахтер обыграл Динамо и лидирует с 4-очковым перевесом над киевлянами.

Ринат Ахметов Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык
Комментарии 4
Xvalenok03
Пардон. Вношу поправку. Заголовок двусмысленный.
Ответить
+1
Xvalenok03
Неужели в шахте еще один туран появится?
Заголовок так гласит.
Ответить
+1
CheMP
рассказал Цыганык можно дальше не читать
Ответить
0
DK2025
Арда и дальше будет возглавлять орду. С песчаных пляжей Рио
Ответить
0
