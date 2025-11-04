Президент клуба УПЛ заблокировал трансфер экс-игрока сборной Украины

Украинский полузащитник Владлен Юрченко подтвердил, что летом мог оказаться в расположении луганской Зари. В подписании футболиста был лично заинтересован Виктор Скрипник, но трансфер заблокировал Евгений Геллер.

– Поговорили, будто Виктор Скрипник вас звал обратно в Зарю.

– Разговор был. Однако из того, что мне сказали, не сильно за выступил президент Евгений Борисович Геллер.

– Есть догадки почему?

– Не знаю, мы лично даже никогда не общались. Возможно, потому, что я в свое время не продлил контракт с Зарей. Другого я ничего не вижу, – сказал Владлен.

Сейчас футболист тренируется с дублем харьковского Металлиста 1925 года. Владлен не нужен главному тренеру первой команды Младену Бартуловичу, который и отправил его в дублирующий состав.