Президент клуба УПЛ заблокировал трансфер экс-игрока сборной Украины
Владлен Юрченко мог оказаться в расположении луганской «Зари»
Украинский полузащитник Владлен Юрченко подтвердил, что летом мог оказаться в расположении луганской Зари. В подписании футболиста был лично заинтересован Виктор Скрипник, но трансфер заблокировал Евгений Геллер.
– Поговорили, будто Виктор Скрипник вас звал обратно в Зарю.
– Разговор был. Однако из того, что мне сказали, не сильно за выступил президент Евгений Борисович Геллер.
– Есть догадки почему?
– Не знаю, мы лично даже никогда не общались. Возможно, потому, что я в свое время не продлил контракт с Зарей. Другого я ничего не вижу, – сказал Владлен.
Сейчас футболист тренируется с дублем харьковского Металлиста 1925 года. Владлен не нужен главному тренеру первой команды Младену Бартуловичу, который и отправил его в дублирующий состав.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» дал большое интервью
Поединок состоится 4 ноября и начнется в 22:00 по Киеву