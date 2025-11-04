«Шахтеру в какой-то мере повезло». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ

В украинской Премьер-лиге завершился 11-й игровой день, в котором главным событием, без сомнения, было очное противостояние «Шахтера» и «Динамо». Именно с этого поединка и начался разговор корреспондента Sport.ua с бывшим полузащитником сборной Украины Валерием Кривенцовым о прошедшем туре в УПЛ.

– Валерий Сергеевич, как вам украинское классическое дерби?

– Мне оно понравилось. Прежде всего, потому что накал страстей был практически до финального свистка. «Шахтер» агрессивно начал игру, что неудивительно, учитывая их проигрыш «Динамо» в Кубке Украины. Эта заряженность позволила подопечным Арды Турана забить быстрый гол, что, естественно, в дальнейшем очень помогло донетчанам.

Впрочем, когда киевляне во втором отыграли один мяч, вопрос о победителе завис в воздухе. Но игра подопечных Александра Шовковского ва-банк позволила «Шахтеру» на ленточке забить третий мяч. Но опять же, этот поединок со стороны обеих команд получился классным, оба соперника продемонстрировали неплохую организацию игры и хорошую физическую готовность.

– Все специалисты, а потом и комитет арбитров УАФ подтвердили, что при счете 2:1 пользу «Шахтера» арбитр встречи Виталий Романов не назначил пенальти в ворота «горняков». Этот эпизод мог перевернуть игру?

– Конечно, поскольку, как и в кубковом матче, так и сейчас, «Динамо» во втором тайме перехватило инициативу. Не знаю, сумел бы «Шахтер» выиграть, если бы рефери поставил пенальти и динамовцы его реализовали. Можно сказать, что «горнякам» в какой-то мере повезло.

– Тем не менее, у «Шахтера» получилась полноценная реабилитация после поражения от «Динамо» в Кубке Украины?

– Думаю, да. Отрыв в таблице был в одно очко, а сейчас – четыре. Тем более что «Шахтер» прервал длительную серию динамовцев без поражений в чемпионате (42 матча). А учитывая, что и остальные главные конкуренты не смогли победить, то «горняки» могут сейчас немного выдохнуть и спокойно готовиться к матчу Лиги конференций.

Полесье. Руслан Ротань

– Почему осечками грандов не могут в полной мере воспользоваться ЛНЗ, «Полесье», «Кривбасс»? Стесняются?

– Я не думаю, что они стесняются (улыбается). Вы же видите, что в нынешнем чемпионате много непредсказуемых поединков, это подтверждает и плотность в турнирной таблице. Не хватает ярких исполнителей, которые индивидуально могут решать судьбу матчей. При этом многие команды хорошо работают на оборону.

Все ждут чуда от «Кривбасса», но на данный момент это не реально, ведь в межсезонье состав криворожан заметно изменился, пришел новый тренер, поэтому нужно время. У «Полесья» игра и результаты стабилизировались. Команде Руслана Ротаня не удался старт сезона, но на это были объективные причины. Сейчас житомиряне не проигрывают в чемпионате уже семь туров кряду, причем, добыто пять побед. А ЛНЗ не хватает стабильности. К примеру, в матче с «Карпатами» хозяева плохо перестраивались вверху, поэтому у львовян и получалось выходить в атаку.

– После неплохого старта затормозили «Металлист 1925» и особенно «Колос». В чем здесь дело?

– «Колос» хорошо подготовлен физически. Эта команда любит играть вторым номером, но пропуская гол, они часто сталкиваются с проблемами в атакующих действиях. И если говорить о первой тройке, что коваливской команде предрекали на старте соревнований, думаю, подбор исполнителей у них должен быть немного лучше.

А в «Металлисте 1925» идет построение команды. Пришла большая группа квалифицированных игроков, назначен новый наставник. Перспектива есть, но ее можно будет увидеть во второй части чемпионата, если, конечно, харьковчанам удастся зимой точечно, но качественно усилиться. Им сейчас важно не отстать от лидеров. Я бы пока не вычеркивал эту команду из числа претендентов на призовые места.

Александрия

– Аутсайдеры определены? Здесь подразумевается места команд с 13-го по 16-е?

– Конечно, рассчитывать на то, что «Эпицентр», «Александрия», «Рух» и «Полтава» поднимутся в верхнюю часть турнирной таблицы не стоит. Но и говорить о том, что эти коллективы обречены, тоже рано. На мой взгляд, на данный момент можно предположить, что за право сохранения прописки в Премьер-лиге будут бороться команды, начиная с девятого места.

Сейчас поставь любого тренера в команду из нижней части таблицы, он не сможет совершить чудо, поскольку есть уровень футболистов, с которыми выше головы не прыгнешь. Не тренер отбирает мячи и забивает голы. Разве что «Александрия», которая еще ищет свою игру, по подбору исполнителей не должна быть на 14-м месте. Но так ли это, мы увидим весной.

УПЛ. 11-й тур

31.10.2025

«Кудровка» – «Оболонь» – 1:0

01.11.2025

«Кривбасс» – «Полтава» – 2:2

«Колос» – «Александрия» – 1:1

«Эпицентр» – «Верес» – 2:3

02.11.2025

«Заря» – «Рух» – 1:0

«Шахтер» – «Динамо» – 3:1

03.11.2025

ЛНЗ – «Карпаты» – 0:1

«Полесье» – «Металлист 1925» – 0:0

