Денис АНТЮХ: «Мы играли как обычно»
Вингер «Металлиста 1925» прокомментировал ничью с «Полисьем»
Вингер харьковского «Металлиста 1925» Денис Антюх прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (0:0) в матче 11-го тура УПЛ.
– Денис, ничья 0:0 с «Полесьем», как резюмируешь матч по горячим следам?
– Считаю, в первом тайме могли забивать, выходить вперед и закрывать игру. Второй тайм получился более нервным с нашей стороны. Можно сказать, что первый тайм был за нами, а второй...
– Сегодня в исполнении игроков «Металлиста 1925» было несколько хороших ударов с дальней дистанции. Делали ли вы на этом акцент перед игрой?
– Да нет, акцент на этом не делали. Мы играли как всегда, просто когда была возможность пробивать – мы били по воротам.
– Сегодня было много столкновений, эмоций, карточек. Ожидали ли вы такой матч, что стало главной причиной именно такого сценария?
– Конечно, мы ожидали такую игру. Нам нужна была победа, «Полесью» она тоже была нужна. Это уже, можно сказать, дерби, а в таких случаях всегда много эмоций. Игра была страстной, считаю, что для болельщиков тоже матч был интересным. Жаль только, что не забили, а по эмоциям все было на высшем уровне.
– В целом одно очко в игре с «Полесьем» – больше приобретение или потеря победы?
– Нам нужна была победа, мы могли больше сегодня, могли выигрывать. Считаю, мы больше потеряли 2 очка.
