Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария
Лига чемпионов
03 ноября 2025, 20:55 |
49
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария

Встреча состоится 4 ноября в 22:00 по Киеву

03 ноября 2025, 20:55
49
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 4 ноября, состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором встретятся «ПСЖ» и «Бавария».

Матч примет стадион «Парк де Пренс» в Париже. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«ПСЖ» и «Бавария» выиграли все свои матчи в Лиге чемпионов и с девятью очками возглавляют турнирную таблицу.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

По теме:
Славия – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Айнтрахт, Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – Бавария. Текстовая трансляция матча
Бавария ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный ПСЖ - Бавария где смотреть
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
