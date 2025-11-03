Во вторник, 4 ноября, состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором встретятся «ПСЖ» и «Бавария».

Матч примет стадион «Парк де Пренс» в Париже. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«ПСЖ» и «Бавария» выиграли все свои матчи в Лиге чемпионов и с девятью очками возглавляют турнирную таблицу.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.