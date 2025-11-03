Лига чемпионов03 ноября 2025, 20:55 |
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария
Встреча состоится 4 ноября в 22:00 по Киеву
03 ноября 2025, 20:55 |
Во вторник, 4 ноября, состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором встретятся «ПСЖ» и «Бавария».
Матч примет стадион «Парк де Пренс» в Париже. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
«ПСЖ» и «Бавария» выиграли все свои матчи в Лиге чемпионов и с девятью очками возглавляют турнирную таблицу.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
