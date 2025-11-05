Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вернидуб объяснил, почему Ярмоленко и Бражко растворились в игре с Шахтером
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 05:42 |
Вернидуб объяснил, почему Ярмоленко и Бражко растворились в игре с Шахтером

Известный тренер – об игре лидеров киевлян

ФК Кривбас. Юрий Вернидуб

Известный тренер Юрий Вернидуб объяснил, почему Андрей Ярмоленко и Владимир Бражко провели неубедительный матч в УПЛ против «Шахтера».

– Бражко и Ярмоленко, которые стали кузнецами победы в Кубке, в львовском матче растворились. Игроки не доработали или Шахтер сделал выводы из прошлой игры?

– Я думаю, что больше Шахтер очень неплохо сработал в этом случае. Они сделали выводы из прошлой игры и акцентировали внимание на этих футболистах, не давая им играть. Ведь постоянно у Ярмоленко дежурил один футболист, а то и два. И с Бражко все время шла борьба за каждый метр, сантиметр поля.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

Юрий Вернидуб Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Владимир Бражко Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
