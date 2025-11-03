Италия03 ноября 2025, 19:14 |
135
0
Матч против Сассуоло станет юбилейным для Руслана Малиновского за Дженоа
Украинский полузащитник сыграет свой 50-й поединок за клуб
03 ноября 2025, 19:14 |
135
0
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский сыграет свой юбилейный, 50-й матч за «грифонов».
Произойдет это в матче 10-го тура итальянской Серии А, в котором Дженоа на выезде сыграет против Сассуоло.
Малиновский выйдет на поле со стартовых минут, тем самым добившись знаковой отметки поединков за клуб.
В предыдущих 49 матчах украинец во всех турнирах за Дженоа забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
Руслан Малиновский, статистика выступлений за Дженоа
- 50* матчей (46* – Серия А, 4 – Кубок Италии)
- 4 гола (4 – Серия А)
- 6 ассистов (4 – Серия А, 2 – Кубок Италии)
* – учтен матч против Сассуоло
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 ноября 2025, 20:40 5
Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26
Футбол | 03 ноября 2025, 12:32 117
Валерий Василенко перефразирует динамовского центрбека
Футбол | 03.11.2025, 18:58
Футбол | 02.11.2025, 19:58
Футбол | 02.11.2025, 22:59
Комментарии 0
Популярные новости
02.11.2025, 20:50 30
02.11.2025, 00:32 4
01.11.2025, 21:45 1
01.11.2025, 22:37 9
03.11.2025, 13:41 4
Бокс
03.11.2025, 08:44 12
03.11.2025, 07:37 8