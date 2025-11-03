Матч против Сассуоло станет юбилейным для Руслана Малиновского за Дженоа

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский сыграет свой юбилейный, 50-й матч за «грифонов».

Произойдет это в матче 10-го тура итальянской Серии А, в котором Дженоа на выезде сыграет против Сассуоло.

Малиновский выйдет на поле со стартовых минут, тем самым добившись знаковой отметки поединков за клуб.

В предыдущих 49 матчах украинец во всех турнирах за Дженоа забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Руслан Малиновский, статистика выступлений за Дженоа

50* матчей (46* – Серия А, 4 – Кубок Италии)

4 гола (4 – Серия А)

6 ассистов (4 – Серия А, 2 – Кубок Италии)

* – учтен матч против Сассуоло