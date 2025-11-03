Сыграет ли Малиновский? Стали известны составы на матч Сассуоло – Дженоа
Матч 10-го тура Серии А начнется в 19:30 по киевскому времени
Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» на матч 10-го тура Серии А против «Сассуоло».
Игра состоится на арене «Мапей Стэдиум» в Реджо-Эмилии и начнется в 19:30 по киевскому времени.
На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 9 матчей в составе «Дженоа» и 1 голевая передача. Последние 7 матчей своей команды в Серии А Руслан начинал в стартовом составе.
Стартовые составы на матч Сассуоло – Дженоа:
𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝑿𝑰 🖤💚#SassuoloGenoa#ForzaSasol pic.twitter.com/g70rPqfDNH— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) November 3, 2025
Scendiamo in campo così 💪 pic.twitter.com/42V0lVltbd— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 3, 2025
