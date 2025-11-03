Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Малиновский? Стали известны составы на матч Сассуоло – Дженоа
Италия
03 ноября 2025, 19:07 |
180
0

Сыграет ли Малиновский? Стали известны составы на матч Сассуоло – Дженоа

Матч 10-го тура Серии А начнется в 19:30 по киевскому времени

03 ноября 2025, 19:07 |
180
0
Сыграет ли Малиновский? Стали известны составы на матч Сассуоло – Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» на матч 10-го тура Серии А против «Сассуоло».

Игра состоится на арене «Мапей Стэдиум» в Реджо-Эмилии и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 9 матчей в составе «Дженоа» и 1 голевая передача. Последние 7 матчей своей команды в Серии А Руслан начинал в стартовом составе.

Стартовые составы на матч Сассуоло – Дженоа:

По теме:
Сассуоло – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч против Сассуоло станет юбилейным для Руслана Малиновского за Дженоа
Сассуоло – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Сассуоло Руслан Малиновский стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Футбол | 02 ноября 2025, 22:59 31
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера

Мирослав Ступар высказал свое мнение о действиях рефери в Классическом

Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Футбол | 03 ноября 2025, 18:45 25
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»

Защитник оценил победу в историческом противостоянии

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02.11.2025, 20:40
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
Футбол | 03.11.2025, 18:27
Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
03.11.2025, 08:13 13
Футбол
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
01.11.2025, 22:20 4
Бокс
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 483
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
01.11.2025, 22:37 9
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем