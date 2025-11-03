Игрок Динамо подал в суд на Днепр-1

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 15:08 |
Пихаленок хочет получить деньги, которые ему задолжал клуб

ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок подал судебное заявление о денежных требованиях к своему бывшему клубу СК «Днепр-1».

Футболист обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с целью признания денежных требований к клубу. Это стало возможным из-за открытого дела «Шахтера» против «Днепра-1» о банкротстве днепровского клуба, которое началось как раз из-за того, что донеччане не получили свой процент от трансфера Пихаленка в «Динамо».

Ранее такой же иск к днепрянам подал полузащитник «Буковины» Евгений Подлепенец, который играл за «Днепр-1» с февраля по июнь 2023 года.

Александр Пихаленок Днепр-1 Динамо Киев судебный иск суд
Иван Чирко Источник: Трибуна
